Hamilton: "Sıralamada hava koridoru elde etmeyi deneyebiliriz"

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Monza'da gerçekleşen ilk antrenman seansında tek turdaki hızlarını göstererek üçüncü ve dördüncü sırayı alan Mercedes pilotları, ikinci antrenman seansında beşinci ve yedinci sıralara yerleşti.

İkinci antrenman turlarında takımın yavaş kalması hakkında Hamilton, "İlk antrenman sonrası araçta ufak ayar değişiklikleri yaptık. Performansımızda bu kadar değişiklik olmasını beklemiyorduk. Ya Ferrari ve Red Bull seanstan sonra büyük ilerleme kaydetti, ya da biz epey geriye düştük."

"Piste çıkıp elimden gelen her şeyi yaptım fakat daha iyi bir tur elde edemedim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında aracın dengesinden ve yunuslama sorunundan şikayet eden Russell'a, yarış mühendisi tarafından araçta muhtemel bir ERS sorunu olduğu söylendi.

Hamilton da takım arkadaşı gibi araçta sorun olduğunu hissetse de, ERS kaynaklı bir problem yaşamadığını belirtti.

Hamilton, "Bono (Peter Bonnington) ile bu konu hakkında konuştuk fakat hayır, ben ERS adına büyük bir problem yaşamadım." dedi.

Büyük ölçüde düzlükten oluşmasıyla hava koridoru elde etmenin avantaj sağladığı Monza'da, cumartesi günü gerçekleşecek sıralama turları için konuşan Hamilton, gerekli olması dahilinde Russell ile hava koridoru elde etmeyi deneyebileceklerini söyledi.

Hamilton, "Bunu deneyebileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası, bu hafta piste birinci ya da ikinci sırada çıkmayı seçme sırası George'da. Eğer piste benim ardımda çıkmayı seçerse, tabii ki hava koridoru elde edecektir." dedi.