Hamilton, sıralamada DRS sorunu yaşamasaydı Macaristan GP'yi kazanabilir miydi?

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2022 sezonun başlangıcı, Lewis Hamilton için kolay olmadı. İngiliz pilot, ilk birkaç yarışta W13'ün dalgalanma problemiyle baş etmek zorunda kaldı ancak sezonun biraz ilerlemesiyle birlikte Alman takım sorunlarını çözmeye başladı ve yaz arasına girmeden önce bazı yarışlarda (İspanya, Britanya, Macaristan) yeniden Red Bull ve Ferrari ile savaşabilecek bir araca sahip oldu.

Hungaroring sıralama turlarında, Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Bu, ayrıca, Mercedes'in 2022'deki ilk pole pozisyonuydu. Bu pole pozisyonu da Mercedes'in ileri doğru attığı adımları göstermiş oldu.

Russell pole alırken, Hamilton DRS sorunu yaşamasından dolayı sadece 7. olabildi. Telemetri verilerine baktığımızda, Hamilton'ın Q3'teki ilk denemesinde ne kadar hızlı olduğunu görebiliyoruz. Hamilton'ın Q3'teki son denemesinde ise DRS'si açılmadı ve İngiliz pilot start/finiş düzlüğünde 20km/s kaybetmesinin ardından turunu bıraktı.

7 kez dünya şampiyonu pilot, sıralama turlarının ardından verdiği demeçlerde DRS sorunu yaşamasalardı 1-2 alabileceklerini söylemişti.

Hamilton'ın yarışa 7. sıradan başlaması, galibiyet şansını büyük ölçüde azaltıyordu ve 7. başladığından dolayı ilk turlarda kaldığı trafik de İngiliz pilota yardımcı olmadı. Yarışın ilk bölümünde Lando Norris'in trafiğinde kalan Hamilton, Norris'i geçmesinin ardından Russell'ın temposunu yakalamayı başardı. Hem de iki pilotta farklı lastikler olmasına rağmen.

Hamilton da orta hamur, Russell da ise yumuşak hamur vardı ve Hamilton, yine de Norris'i geçmesinin ardından Russell ile aynı tempoyu yakaladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, 16. turda pite geldi ve yumuşak lastikten orta lastiğe geçti. Hamilton ise 19. turda pite gelerek ikinci orta lastik setini taktı.

İlk pit stopların ardından ön tarafta Leclerc ile Russell arasında liderlik mücadelesi yaşandı ve bu mücadele, sadece Verstappen ile Hamilton'a yaramış oldu.

Russell ile Leclerc, pist üstünde taraftarlar için iyi bir şov ortaya koysalar da mücadele ettiklerinden dolayı tur zamanlarından yavaşlama görüldü.

Russell'ın tur zamanları bu mücadele yüzünden yavaşlamıştı ve Hamilton, daha geç pite gelerek takım arkadaşının zaman kaybetmesinden faydalandı ve pit çıkışında takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Buna Ferrari'nin vasat stratejisi ve Sainz'ın yavaş pit stop'u da eklendi ve Ferrari'nin podyum şansları da riske atılmış oldu.

3 takımın da yer yer dahil olduğu galibiyet mücadelesinde Red Bull pilotları ve George Russell belli yerlerde zamanlar kaybettiler. Son pit stop'unu 51. tura kadar bekleten Hamilton ise pistteki en akıllı isimlerden biriydi ve 51. turda yumuşak lastiğe geçerek "durdurulamaz" Max Verstappen'in bir sıra gerisinde ikinci oldu.

Peki, sıralama turlarında DRS sorunu olmasaydı Hamilton yarışı kazanabilir miydi? Formula 1'in simülasyonları şunu söylüyor: Hamilton, DRS sorununun ardından yarışa 7. başladığı için ilk turlarda trafikte kalmıştı ve eğer İngiliz pilot daha ön sıralarda başlayıp trafikte kalmasaydı, 10. sıradan başlayan Max Verstappen'i arkasında tutmak için gerekli farkı yaratabilirdi ve geçen yıl Cidde'den sonraki ilk zaferine ulaşabilirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images