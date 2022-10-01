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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Hamilton sıralama turlarının ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Mercedes ve Lewis Hamilton, hatalı öz denetim beyannamesi nedeniyle hakemlerle görüşecekler ve ifadeleri alınacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Hamilton sıralama turlarının ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
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Hamilton'ın üçüncülüğü almasından sadece birkaç dakika sonra Mercedes'e kuralları ihlal etmiş olabileceği bildirildi.

Görevlilerden yapılan açıklamada, bir takım temsilcisinin hatalı 'Öz Denetim Beyannamesi' hakkında görüşmek üzere görevlilere rapor vermesi gerektiği belirtildi.

2019 sezonunda F1, FIA'nın her aracı piste çıkmadan önce incelemeye tabi tuttuğu sistemi kaldırdı ve bunun yerine, takımların araçlarının yönetmeliklere uygun olduğunu teyit etmeleri gereken, kendi kendilerini denetledikleri bir sistem getirildi. 

F1 Spor Yönetmeliği Madde 31.1'de bu konuyla ilgili, "Her takımın 1. antrenman seansının başlangıcından dört (4) saat önce başlamak üzere araçlarının ilk incelemesini yapması ve usulüne uygun olarak doldurulmuş beyannameyi 1. antrenman seansının başlangıcından en geç iki (2) saat önce sunması gerekmektedir. Beyan formu şablonu FIA tarafından sağlanacaktır." 

"İnceleme formunu zamanında doldurmayan herhangi bir takım, olası bir kural ihlali nedeniyle komiserleri görmeye çağrılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yönetmelikler, hafta sonunun herhangi bir noktasında aracın gerçekten de yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunması açısından daha fazla kontrol yapılacağını da açıkça belirtiyor. Bu kontroller normalde her seansın ardından, özellikle de sıralama ve yarıştan sonra gerçekleşir.

FIA, Mercedes'in beyannamesinde ne gibi bir sorun olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte, Hamilton'ın günün erken saatlerinde F1'in mücevher yasağını ihlal etme olasılığı nedeniyle komiserlerle görüşmeye çağrılmış olmasıyla ilgili olabilir.

Hamilton nemli geçecek hafta sonunun öncesinde boyunca tıbbi tavsiye üzerine burnuna çivi takmış ve günün erken saatlerinde hakemlerle görüşmek zorunda kalmıştı.

Bu sezonun başlarında FIA, Uluslararası Spor Kurallarında uzun süredir yer alan ancak daha önce hiçbir zaman titizlikle uygulanmayan belirli giysi ve mücevheratlara yönelik kuralların üstüne gidileceğini belirtmişti -bu da birtakım tartışmalara yol açmıştı.

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