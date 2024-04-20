Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Hamilton: "Sıralama turlarından önce büyük değişiklikler yaptık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında geride kalmalarının ardından, seans öncesinde araçta araçta bazı şeyleri "değiştirdiklerini" kabul etti.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton sprint yarışında iyi bir performansla ikinci olmasının ardından ana yarış için de oldukça pozitif görünüyordu.

Fakat takım, bugünkü sıralama turları öncesinde araçta bazı ayar değişiklikleri yaptı ve görünüşe bakılırsa bunlar pek işe yaramadı.

Seansın ardından neler olduğunu anlatan Hamilton şöyle dedi: "14. virajı istediğim gibi dönemedim. En hızlı turumda arkadan esen sert bir rüzgar vardı ama her seferinde bir şeyle karşılaştık."

"Takımla ilgili hiçbir şeyi suçlamıyorum. Sanırım en iyi sıralama turlarım değildi."

Sonrasında araçta sprinte göre değişiklik yapıp yapmadıkları soruldu ve bunun üzerine Hamilton, "Evet, temel olarak sıralamalara girerken büyük değişiklikler yaptık."

"Farklı şeyler denemek istedik. George elimizdekinden çok daha farklı bir yol izlemeye karar verdi. Öncesinde hemen hemen aynı şekilde çalışıyorduk."

"Ben de bir şeyler bulup bulamayacağımızı görmek için başka bir yöne gittim. Bu ayarlarda çok kötü hissetmedim."

"Sadece 14. virajda aracı durduramadım."

Araç hakkında daha fazla şey öğrenip öğrenmediği sorusuna Hamilton, "Evet, öğrendim. Bu yüzden o yöne gittim fakat şimdi bunun doğru olup olmadığından emin değilim!"

"Bu kafa karıştırıcı bir şey değil. Zihinsel olarak çok güçlüyüm, bu bir sorun değil."

"Elbette harika değil fakat kafa karıştırıcı da değil. Bazen b*ktan şeyler olabiliyor."

"Bazen doğru yaparsın, bazen yapamazsın. Bildiğiniz gibi bu araç adeta bıçak sırtı gibi. Bu yüzden bugün yaşadıklarımızın yaşanması çok kolaydı."

"Sıralamalarda 18. olmak çok kötü bir sonuç olsa da yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ayarlarda değişiklik yapmaya karar verdiğimde, daha kötüye gidemeyeceğini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım, bunu kesinlikle söyleyebilirim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, congratulate each other after the Sprint Race

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, congratulate each other after the Sprint Race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz: "Duvara gireceğimi anladığım an aracın yönünü değiştirdim"
Sonraki haber Resmi: Aston Martin sıralama sonuçlarına itiraz etti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Formula 1
Çin GP
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye