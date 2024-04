Hamilton: "Sıralama turlarından önce büyük değişiklikler yaptık"

Lewis Hamilton sprint yarışında iyi bir performansla ikinci olmasının ardından ana yarış için de oldukça pozitif görünüyordu.

Fakat takım, bugünkü sıralama turları öncesinde araçta bazı ayar değişiklikleri yaptı ve görünüşe bakılırsa bunlar pek işe yaramadı.

Seansın ardından neler olduğunu anlatan Hamilton şöyle dedi: "14. virajı istediğim gibi dönemedim. En hızlı turumda arkadan esen sert bir rüzgar vardı ama her seferinde bir şeyle karşılaştık."

"Takımla ilgili hiçbir şeyi suçlamıyorum. Sanırım en iyi sıralama turlarım değildi."

Sonrasında araçta sprinte göre değişiklik yapıp yapmadıkları soruldu ve bunun üzerine Hamilton, "Evet, temel olarak sıralamalara girerken büyük değişiklikler yaptık."

"Farklı şeyler denemek istedik. George elimizdekinden çok daha farklı bir yol izlemeye karar verdi. Öncesinde hemen hemen aynı şekilde çalışıyorduk."

"Ben de bir şeyler bulup bulamayacağımızı görmek için başka bir yöne gittim. Bu ayarlarda çok kötü hissetmedim."

"Sadece 14. virajda aracı durduramadım."

Araç hakkında daha fazla şey öğrenip öğrenmediği sorusuna Hamilton, "Evet, öğrendim. Bu yüzden o yöne gittim fakat şimdi bunun doğru olup olmadığından emin değilim!"

"Bu kafa karıştırıcı bir şey değil. Zihinsel olarak çok güçlüyüm, bu bir sorun değil."

"Elbette harika değil fakat kafa karıştırıcı da değil. Bazen b*ktan şeyler olabiliyor."

"Bazen doğru yaparsın, bazen yapamazsın. Bildiğiniz gibi bu araç adeta bıçak sırtı gibi. Bu yüzden bugün yaşadıklarımızın yaşanması çok kolaydı."

"Sıralamalarda 18. olmak çok kötü bir sonuç olsa da yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ayarlarda değişiklik yapmaya karar verdiğimde, daha kötüye gidemeyeceğini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım, bunu kesinlikle söyleyebilirim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, congratulate each other after the Sprint Race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images