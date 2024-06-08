Hamilton: "Sıralama turlarında yol tutuşu benim için kayboldu"

Hamilton'ın Kanada Grand Prix'si sıralama turlarındaki Q1 ve Q2 performansına bakıldığında pole pozisyonunu garantilemese de ön tarafa oldukça yakın olacağı tahmin ediliyordu.

Ancak son bölümde bir şeyler Mercedes pilotu için ters gitti ve Hamilton, yedinci sırayı elde etti. Takım arkadaşı George Russell ise pole pozisyonunu almayı başardı.

Seansın ardından konuşan yedi kez Dünya Şampiyonu şunları söyledi: "Öncelikle George'u harika bir iş çıkardığı için tebrik ediyorum. Bu takım için gerçekten harika."

"Açıkçası herkes fabrikada iyileştirmeleri geri getirmek için çok çalıştı, bu yüzden bu fabrikadaki herkes için gerçekten büyük bir motivasyon olacak."

"Araç tüm hafta sonu boyunca harika hissettirdi ama sıralamaya girer girmez bu benim için bir nevi yok oldu."

"Yol tutuş benim için tamamen kayboldu. Üçüncü sıradaydım ve çok hızlıydım ama sıralamaya geldiğimde lastikler adeta çalışmıyordu."