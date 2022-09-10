Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"

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Bu sezon, Mercedes'in araç performansının yalnızca yüksek yere basma kuvveti gerektiren pistlerde iyi olduğu görüldü. W13, yere yakınlığı ve süspansiyon ayarları sebebiyle bu tarz pistlerde düzlüklerde avantaj sağlayabiliyor.

Mercedes pilotu Hamilton, motor değişikliği sebebiyle aldığı grid cezası ile 19. sıradan start alacak.

Hamilton, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Kötü bir sıralama turu geçirmedik fakat hayatımın en iyi cumartesi günü de sayılmazdı."

"Araç çok da kötü değildi, yine de performans eksikliği sebebiyle öndekilerden çok daha gerideyiz. Bugün elde edebileceğim en iyi sıralama beşincilikti." dedi.

Britanyalı pilot, Monza'ya kıyasla Zandvoort'ta çok daha iyi olduklarını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kendisinin de harika bir iş çıkarmadığını düşünen Hamilton, "Üçüncü sektörde neredeyse 0.2 saniye kaybettim. Son virajı daha hızlı dönmenin bir yolunu bulmalıyım."

"Yine de mutsuz hissetmiyorum, genel olarak pek hata yapmadım. Sadece Q2'de ufak bir hata yaptım ancak ardından bunu düzelttim."

"Spa'daki performansımızdan da çıkardığım sonuç, sanırım daha küçük arka kanatla aracın performansı daha kötü hale geliyor." dedi.

Yarışa 19. sıradan başlayacak Hamilton, yarınki yarışta çok fazla sıra kazanma umutları olmadığını düşündüğünü de belirtti.

Hamilton, "Yarın zor bir yarış geçirmeyi bekliyoruz."

"DRS bu pistte çok fazla etki yaratmıyor. Yarışta arka sıradaki pilotların arka arkaya dizilerek bir DRS treni oluşturması çok muhtemel, geçiş yapmak çok zor olacak."

"O yüzden pek kolay bir yarış olmasını beklemiyorum, yine de olumlu düşünmeye çalışacağım." dedi.