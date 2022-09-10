Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı" Sonraki / Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"

Lewis Hamilton, Mercedes'in İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari'nin gerisine düşmesinin şaşırtıcı olmadığını, kendisinin de mükemmel bir iş çıkarmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"
Haberi dinle

Bu sezon, Mercedes'in araç performansının yalnızca yüksek yere basma kuvveti gerektiren pistlerde iyi olduğu görüldü. W13, yere yakınlığı ve süspansiyon ayarları sebebiyle bu tarz pistlerde düzlüklerde avantaj sağlayabiliyor. 

Mercedes pilotu Hamilton, motor değişikliği sebebiyle aldığı grid cezası ile 19. sıradan start alacak.

Hamilton, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Kötü bir sıralama turu geçirmedik fakat hayatımın en iyi cumartesi günü de sayılmazdı."

"Araç çok da kötü değildi, yine de performans eksikliği sebebiyle öndekilerden çok daha gerideyiz. Bugün elde edebileceğim en iyi sıralama beşincilikti." dedi.

Britanyalı pilot, Monza'ya kıyasla Zandvoort'ta çok daha iyi olduklarını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kendisinin de harika bir iş çıkarmadığını düşünen Hamilton, "Üçüncü sektörde neredeyse 0.2 saniye kaybettim. Son virajı daha hızlı dönmenin bir yolunu bulmalıyım."

"Yine de mutsuz hissetmiyorum, genel olarak pek hata yapmadım. Sadece Q2'de ufak bir hata yaptım ancak ardından bunu düzelttim."

"Spa'daki performansımızdan da çıkardığım sonuç, sanırım daha küçük arka kanatla aracın performansı daha kötü hale geliyor." dedi.

Yarışa 19. sıradan başlayacak Hamilton, yarınki yarışta çok fazla sıra kazanma umutları olmadığını düşündüğünü de belirtti.

Hamilton, "Yarın zor bir yarış geçirmeyi bekliyoruz." 

"DRS bu pistte çok fazla etki yaratmıyor. Yarışta arka sıradaki pilotların arka arkaya dizilerek bir DRS treni oluşturması çok muhtemel, geçiş yapmak çok zor olacak."

"O yüzden pek kolay bir yarış olmasını beklemiyorum, yine de olumlu düşünmeye çalışacağım." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı"
Önceki haber

Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı"
Sonraki haber

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Russell: "Her şekilde podyuma çıkmaya devam ediyoruz" İtalya GP
Formula 1

Russell: "Her şekilde podyuma çıkmaya devam ediyoruz"

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak
Formula 1

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir" İtalya GP
Formula 1

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Sıralamada hava koridoru elde etmeyi deneyebiliriz" İtalya GP
Formula 1

Hamilton: "Sıralamada hava koridoru elde etmeyi deneyebiliriz"

Mercedes Monza'ya düz bir arka kanatla geldi, kiriş kanatlardan biri atıldı İtalya GP
Formula 1

Mercedes Monza'ya düz bir arka kanatla geldi, kiriş kanatlardan biri atıldı

Hamilton: "Ricciardo Mercedes yedek pilotu olmak için 'fazla yetenekli'"
Formula 1

Hamilton: "Ricciardo Mercedes yedek pilotu olmak için 'fazla yetenekli'"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var" İtalya GP
Formula 1

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

Mercedes, zorlu hafta sonlarının bitmesini beklemiyor Hollanda GP
Formula 1

Mercedes, zorlu hafta sonlarının bitmesini beklemiyor

AlphaTauri: "Takımımız ve Red Bull stratejisti Schmitz'e yönelik nefret kabul edilemez" Hollanda GP
Formula 1

AlphaTauri: "Takımımız ve Red Bull stratejisti Schmitz'e yönelik nefret kabul edilemez"

Son Haberler

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”

Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix’sine “aptalca ve üzücü” bir şekilde veda ettiğini dile getirirken yarış boyunca hata yapmadığı için kendinden gurur duyduğunu da söyledi.

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayarak yükseldiği İtalya Grand Prix'sini değerlendirirken; Singapur'da neler yapabilecekleri hakkında da konuştu.

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"

Monza'daki yarışın, yeterli tur kalmaması sebebiyle güvenlik aracı ardında bitmesinin ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "FIA, güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi" dedi.

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”

Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı altında sona eren İtalya Grand Prix'sini yeniden başlamak için yeterli zaman olduğunu düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.