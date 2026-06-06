Hamilton: "Sıralama turlarında aracın karakteri tamamen değişti"
Lewis Hamilton, Monako Grand Prix sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlamasının ardından Ferrari'nin antrenmanlardaki güçlü performansını sıralama seansına taşıyamadığını söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Cuma günkü iki antrenman seansını da Ferrari'nin zirvede tamamlamasının ardından Maranello merkezli takım, pole pozisyonu için en büyük favoriydi.
Ancak cumartesi günü sıralama turlarında damalı bayrak sallandığında pole pozisyonu, Mercedes pilotu Kimi Antonelli'ye gitti. Max Verstappen ikinci olurken, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc üçüncü ve dördüncü sıralara yerleştiler.
Seansın ardından konuşan Hamilton, araçta neredeyse hiçbir değişiklik yapmamalarına rağmen performansın Q3'te belirgin şekilde değiştiğini ifade etti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hamilton, açıklamalarına pole pozisyonunu kazanan Antonelli'yi tebrik ederek başladı: "Kimi'yi tebrik ederim. Gerçekten harika bir iş çıkardı."
"Burada ilk pole pozisyonunu almak çok özel bir şey."
Yedi kez dünya şampiyonu, sözlerine şöyle devem etti: "Bizim için zor bir seans oldu."
"Antrenmanlarda çok güçlü görünüyorduk ve neredeyse hiçbir şey değiştirmedik. Ama bir sebepten dolayı sıralamaya geldiğimizde araç çok farklıydı."
"Bunun nedenini detaylı şekilde incelememiz gerekiyor, çünkü elimden gelen her şeyi yaparak sınırları zorladım."
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