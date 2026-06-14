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Formula 1 İspanya GP

Hamilton, sıralama turlarına nasıl odaklandığını açıkladı: "İlk kez iki seans arasında pistten ayrıldım"

Lewis Hamilton, Barselona’daki sıralama turlarında Ferrari dönemindeki en iyi sonucunu elde etti.

Ed Hardy Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Pole pozisyonundaki George Russell'ın sadece 0.064 saniye gerisinde kalan yedi kez dünya şampiyonu, bu başarının arkasında sıralama turları öncesinde pisti terk edip odasına çekilerek yaptığı zihinsel ‘dinlenmenin’ yattığını açıkladı.

Hafta sonuna zorlu bir başlangıç yapan Hamilton, genç sürücü kuralları gereği cuma günkü ilk antrenman seansında koltuğunu Ferrari akademisi pilotu Dino Beganovic'e devretmişti. İkinci antrenmanda piste ancak çıkabilen ve liderin 1.2 saniye gerisinde kalan Hamilton, cumartesi günkü son antrenmanda da takım arkadaşı Charles Leclerc’in yarım saniye gerisinde kalınca radikal bir karar aldı. 

Üçüncü antrenman ile sıralama turları arasında pist ortamından tamamen uzaklaşan Hamilton, mühendisler toplantısına kişisel odasından telefonla katılarak zihnini boşalttı.

Bu hamlenin işe yaradığını söyleyen Hamilton, "İlk kez iki seans arasında, ‘buradan çıkmam lazım’ dedim ve pistten ayrılıp odama gittim.” 

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Mühendislerle telefonda görüştüm ve kendimi sıfırladım. Yalnız kaıp zihnimi topladım. Geri döndüğümde bir şekilde odaklanmayı başardım. Ne yaptıysam işe yaradı," dedi. 

İspanya’da 8 parçalık büyük bir güncelleme paketi alan SF-26'nın performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli pilot, sıralama turlarında şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin de önünde yer alarak pazar günkü yarış için umutlu olduğunu ekledi. 

Leclerc'in Q3'teki kazası nedeniyle 10. sıradan başlayacak olması, Ferrari'nin İspanya'daki zafer umutlarını tamamen ön çizgideki Hamilton’a bağlamış durumda.

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