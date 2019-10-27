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Formula 1 / Pirelli Hot Laps Mexico / Son dakika

Hamilton, sıralama turları öncesinde Bonnington'a mesaj atmış

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Hamilton, sıralama turları öncesinde Bonnington'a mesaj atmış
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 13:31

Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarından önce bu hafta sonu görevinin başında olamayan yarış mühendisi Peter Bonnington'a mesaj atarak ayarları sorduğunu söyledi.

Bonnington, Mercedes'te yarışmaya başladığı günden bu yana Hamilton'ın yarış mühendisliğini yapıyor ancak 'Bono' lakaplı mühendis, Meksika ve Amerika GP'lerinde yer alamayacak çünkü tıbbi bir operasyon geçirdiği için evinde istirahat ediyor.

Hamilton'ın performans mühendisi Marcus Dudley bu hafta sonu Bonnington'ın yerini aldı ve Dom Riefstahl da Hamilton'ın performans mühendisi oldu.

Bununla birlikte Hamilton, Meksika GP hafta sonu öncesinde Bonnington'la temas halinde olduğunu söylerken 'kanepede oturmaktan sıkıldı!" diyerek espri yaptı.

Hamilton, "Bono yedi yıldır benimle birlikte ve bu benim bir mühendisle olan en uzun ilişkim."

"Bu hafta sonu kesinlikle çok tuhaf görünüyor. Birlikte çok şey yaşadık, çok şey başardık. Ama ruh olarak burada bizimle birlikte, geçen hafta sonu Marcus'la birlikte çok çalıştı. Dom gibi o da bu hafta sonu harika bir iş yapıyor."

"Her ikisi de gerçekten elinden geleni yaptı. Doldurulması gereken büyük bir boşluk var ama onlar gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar."

"Bono ile gerçekten çok yakın çalışıyordum ve bugün sıralama turlarına katılmadan önce ona mesaj attım. Ayarlar hakkında konuştum, o yüzden hâlâ burada." dedi.

Hamilton, Bonnington'ın işini çok iyi yaptığını söyledi.

"İlişki gerçekten çok önemli, iletişim de çok önemli. Baskı hepimiz için gerçekten çok yüksek ve benimle konuşmak zorunda olan birinci kişi olmak hiç de kolay değil. Bono durumu gerçekten iyi yönetiyor. Marcus'un hemen gelmesi ve bu baskıyı hissetmesi zor. Elbette baskı yapmamaya çalışıyorum ancak bu baskının olduğu bir ortam. Ama şimdilik iyi gidiyor gibi görünüyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Pirelli Hot Laps Mexico
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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