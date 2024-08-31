Hamilton: "Sıralama turları benim zayıf yönüm"

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, son sıralama turlarında pole pozisyonunu alamadığı için büyük bir hayal kırıklığına uğradı.



Hamilton, pole pozisyonunu kaçırmanın verdiği öfkeyle kendisini eleştirirken, son turda kaybettiği zamanın kendisine pahalıya mâl olduğunu söyledi



Lewis Hamilton şunları söyledi: "Öfkeden deliriyorum. Gerçekten öfkeden deliriyorum çünkü pole pozisyonunu alabilirdim."



"En azından ilk sırada olabilirdim ama son turda istediğim performansı gösteremedim."



"İlk virajda ve ikinci virajda 0.15 saniye kaybettim ve sonra son virajda 0.1 saniye daha kaybettim."

"Bu durumun suçlusu kimse değil, sadece benim."



"Sıralama turları bir süredir benim zayıf noktam ve bunu nasıl çözebileceğimi bulamıyorum. Denemeye devam edeceğim…"