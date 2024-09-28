Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

Singapur Grand Prix'sinde Mercedes, yarışa 3. sıradan başlayan Lewis Hamilton'a yumuşak lastik taktı.

Işıklar söndükten kısa bir süre sonra Hamilton önündeki Lando Norris ve Max Verstappen'in hızına ayak uydurmakta zorlanmaya başladı ve pit stopunu beklenenden çok daha erken yaptı.

Hamilton yarış sırasında takımın stratejisini sorguladı ve sonunda, takım arkadaşı Russell'a ek olarak Oscar Piastri ve Charles Leclerc'e bir sıra kaybetti.

Yarışın ardından yedi kez Dünya Şampiyonu, bu stratejiden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

Singapur Grand Prix'sinden neredeyse bir hafta sonra, Mercedes pilotu şimdi duygularını çevrimiçi olarak da ifade etti.

Hamilton, Instagram'a attığı hikayede şunları yazdı: "Herkese merhaba, hafta sonuna girerken bir sonraki yarış için antrenman yapmaya odaklandım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Son yarış ve Singapur'da işe yaramayan stratejimiz hakkında çok konuşulduğunu biliyorum. Böyle bir durumda hayal kırıklığına uğramak doğal."

"Yumuşak lastiklerle başlamanın cesur ve riskli bir hamle olduğunu biliyorduk ancak başlangıçta avantaj sağlayabilecek bir hamleydi. Diğerlerinin ne yapabileceğini yanlış hesapladık."

"Takımla her şey yolunda. Tüm başarılı ortaklıklarda olduğu gibi, bazı zirvelere sahip olmak için bazı düşüşler yaşamalısınız."

"Bu zorlu konuşmalardan ve zorlu anlardan korkmuyoruz, bu yüzden birlikte bu kadar çok şey başardık. Birbirimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Austin'de görüşmek üzere."