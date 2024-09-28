Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

Lewis Hamilton, kendisi için kötü geçen Singapur Grand Prix'sinin ardından Instagram hikayesinden açıklama yaptı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Singapur Grand Prix'sinde Mercedes, yarışa 3. sıradan başlayan Lewis Hamilton'a yumuşak lastik taktı.

Işıklar söndükten kısa bir süre sonra Hamilton önündeki Lando Norris ve Max Verstappen'in hızına ayak uydurmakta zorlanmaya başladı ve pit stopunu beklenenden çok daha erken yaptı.

Hamilton yarış sırasında takımın stratejisini sorguladı ve sonunda, takım arkadaşı Russell'a ek olarak Oscar Piastri ve Charles Leclerc'e bir sıra kaybetti. 

Yarışın ardından yedi kez Dünya Şampiyonu, bu stratejiden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

Singapur Grand Prix'sinden neredeyse bir hafta sonra, Mercedes pilotu şimdi duygularını çevrimiçi olarak da ifade etti.

Hamilton, Instagram'a attığı hikayede şunları yazdı: "Herkese merhaba, hafta sonuna girerken bir sonraki yarış için antrenman yapmaya odaklandım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Son yarış ve Singapur'da işe yaramayan stratejimiz hakkında çok konuşulduğunu biliyorum. Böyle bir durumda hayal kırıklığına uğramak doğal."

"Yumuşak lastiklerle başlamanın cesur ve riskli bir hamle olduğunu biliyorduk ancak başlangıçta avantaj sağlayabilecek bir hamleydi. Diğerlerinin ne yapabileceğini yanlış hesapladık."

"Takımla her şey yolunda. Tüm başarılı ortaklıklarda olduğu gibi, bazı zirvelere sahip olmak için bazı düşüşler yaşamalısınız."

"Bu zorlu konuşmalardan ve zorlu anlardan korkmuyoruz, bu yüzden birlikte bu kadar çok şey başardık. Birbirimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Austin'de görüşmek üzere." 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "FIA'nın verdiği ceza, Verstappen'in erken emekli olmasına sebep olabilir!"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

Formula 1
Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Formula 1
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Formula 1
Singapur GP
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Son Haberler

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

F1 Formula 1
Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

F1 Formula 1
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

MGP MotoGP
Endonezya GP
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye