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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, simülatörün faydalarını görüyor

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton’ın fabrikadaki simülatörde çalışmasının Silverstone’da ona yardımcı olduğunu düşünüyor.

Hamilton, simülatörün faydalarını görüyor

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, bu sezon aracın bazı pistlerde nasıl çalıştığını görmek için takım simülatöründe zaman geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Britanyalı pilot, simülatörle “ilgilenmediğini” ve simülatörde yılda yaklaşık 20 tur attığını söylemişti.

Ancak Avusturya Grand Prix’si öncesinde, bu söylemlerinin aksine W12’yi daha iyi anlamak için fabrikayı ve simülatörü ziyaret edeceğini belirtmişti.

Hamilton, Silverstone’da ise cuma sabahı sıralamalardan önce yakında yer alan Mercedes fabrikasına gidip simülatörde antrenman yaptığını dile getirdi. Ardından Britanyalı pilot, sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak sprint yarışına en önden başlama hakkını elde etti.

Pazar günü ise Mercedes için oldukça iyi geçti ve ilk turda Verstappen ile Hamilton arasında yaşanan temasa rağmen 36 yaşındaki pilot, galibiyetin sahibi oldu.

Duel Hamilton-Verstappen

Duel Hamilton-Verstappen
1/1

Simülatörün Hamilton'ın performansına etkisi hakkında konuşan Mercedes takım patronu Wolff, “Evet, simülatör geçmişte [Hamilton'ın] en sevdiği şey değildi.”

“Ancak, [simülatörümüzü] oldukça geliştirdik ve en iyi seviyeye getirdik. O da bunun faydalarını görmeye başladı.”

“İçinde bulunduğumuz mücadele oldukça zor ve bu yüzden, her fırsatı kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle, aracı daha iyi anlamamızda simülatörü kullanmak işimize yaradı.” yorumlarını yaptı.

Hamilton’ın kendi ülkesindeki yarış hafta sonunda daha iyi performans göstermesinin bir diğer sebebi de getirdikleri güncelleme paketiydi ve bu, Red Bull ile aralarındaki farkı azaltmalarında rol oynadı.

Wolff, “Büyük güncellemeler getirmedik ama bu ufak güncellemelerin toplamı iyi bir fark yarattı.”

“Performans açısından hâlâ biraz gerideyiz, bu konuda şüphe yok. Yarış hızı açısından ise benzer bir konumdayız.”

“Fakat, performans bakımından Red Bull ile olan farkı yarıya indirdik ve böyle bir durumda elinizdeki tüm silahları kullanmanız gerekiyor. Lewis bir pilot olarak bunu yapıyor ve biz de bir takım olarak bunu yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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