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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Şimdiden endişelenmenin bir anlamı yok''

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Bahreyn'deki testlerin ikinci gününün sabah seansında çakıl havuzuna girip, sonrasında turlarına devam eden Mercedes pilotu Hamilton, şimdiden takım için endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

Hamilton: ''Şimdiden endişelenmenin bir anlamı yok''

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn sezon öncesi testlerinin ikinci gününde toplam 58 tur atıp günü 15. sırada kapattı.

Sabah seansında çakıl havuzuna saplanan Hamilton, aracı çıkarıldıktan sonra tekrar turlarına devam etti.

Seans ardından verdiği röportajda bazı merak edilen soruları yanıtlayan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bugünün nasıl geçtiğiyle ilgili şunları söyledi: ‘’İyiydi. Kesinlikle dünden daha iyiydi, çok fazla kum yoktu. Pistin hâlâ çok fazla yol tutuşu yok ve uzun sürüşler kolay değildi. En azından güneş vardı.’’

Aracı dünle karşılaştıran İngiliz pilot, ‘’Genel olarak aynıydı. Çok fazla farklılık yoktu. Pistin bugün daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum, bu yüzden biraz daha iyiydi ancak hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var.’’ dedi.

Aracın arkasıyla ilgili ise şu yorumları yaptı: ‘’Bugün rüzgar tam tersine döndü, pist çok daha farklıydı ve dün zorlayamadığımız yerlerde zorlayabiliyorduk. 13. virajda da gördüğüm gibi çok şiddetliydi. Kural değişiklikleriyle gelen arka taraf çok harika hissettirmiyor, ancak halletmeye çalışıyoruz.’’

Testlerin yararlı geçip geçmediği sorulduğunda ise, pek yararlı olmadıklarını dile getirdi.

‘’Geçmişe kıyasla, çok yararlı olmadı. 60 tur mu yaptık? Sanırım öyle bir şey.’’

‘’Diğerlerinden daha az mesafe tamamladık, örneğin Red Bull’dan. Biz programımıza sadık kalıp, atabildiğimiz kadar tur atmaya çalışıyoruz. En etkili şekilde davranmaya çalışıyoruz.’’

Son olarak da takımın testler ardından endişeli olup olmadığı sorulan Mercedes pilotu, ‘’Testlerin ikinci günündeyiz. İşimizi yapmaya odaklıyız, şimdilik endişeli değiliz. Sadece aracı anlamaya çalışıyoruz. Endişeye kapılmanın anlamı yok. Bence herkes kendi programına odaklanıyor, biz de bunu yapıyoruz.’’ yanıtını verdi.

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Editör Betim Aker

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