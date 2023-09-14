Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari, Singapur'da "önemli puanlar" toplamayı umuyor
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Hamilton, şimdiden bir sonraki sözleşmesini düşünüyor!

Lewis Hamilton, 2025 sonrasında da Formula 1'de yarışmaya devam etmek istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, İtalya Grand Prix'si öncesinde Mercedes ile olan mevcut kontratını 2025 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Yedi kez dünya şampiyonu hem 2024 hem de 2025 yıllarında Mercedes'le şampiyonanın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Fakat bir diğer hedefi de 2025 sonrasında takımda kalmak ve daha fazla başarı elde etmek.

Hamilton, takımla yeni anlaşmayı imzaladıktan hemen sonra 2026 ve sonrasını düşünmeye başladığını söylüyor.

Hamilton, "Önümüzdeki iki yıl için hedefim yüzde 100'ümü vermek ve şampiyonluğu kazanmak."

"Takımımız şampiyonada ikinci sırada ve şu anda zirvede olanları tahtlarından indirmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize %100 inanıyorum."

"Uzun vade hakkında konuşacak olursak, şimdiden bir sonraki sözleşmeyi düşünüyorum. Bunun nasıl olacağına ve ne kadar süreyi kapsayacağına bakıyorum. Bir süredir bunu düşünüyorum."

"Fakat işler değişebilir. Belki gelecek yıl 'artık yeter' diyebilirim. Kim bilir? Hayatın size neler hazırladığını asla bilemezsiniz fakat şu anda her gün pozitif kalmaya odaklanmış durumdayım."

"Takımdaki herkesin şu anda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum."

"Formda kalmak, sağlığımı korumak, eğlence ile iş arasında doğru dengeyi bulmak, aile hayatımda denge kurmak ve benzeri şeyler yapmak çok önemli."

"Sanırım şu anda bu dengeyi buldum ve bu da yaptığım işi gerçekten sevmemi sağlıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Ferrari, Singapur'da "önemli puanlar" toplamayı umuyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Bu hafta sonu biraz daha fazla zorlanacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu biraz daha fazla zorlanacağız"

Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Bu hafta sonu biraz daha fazla zorlanacağız" Leclerc: "Bu hafta sonu biraz daha fazla zorlanacağız"

Vettel: "Formula 1'e dönme ihtimalim var"

Vettel: "Formula 1'e dönme ihtimalim var"

Formula 1

Vettel: "Formula 1'e dönme ihtimalim var" Vettel: "Formula 1'e dönme ihtimalim var"

Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Formula 1

Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır" Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Formula 1
Singapur GP

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Formula 1
Singapur GP

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Formula 1

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Son Haberler

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk" Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

F1 Formula 1
Singapur GP

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

F1 Formula 1
Singapur GP

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim" Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

F1 Formula 1
Singapur GP

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol