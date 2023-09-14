Hamilton, şimdiden bir sonraki sözleşmesini düşünüyor!

Lewis Hamilton, İtalya Grand Prix'si öncesinde Mercedes ile olan mevcut kontratını 2025 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Yedi kez dünya şampiyonu hem 2024 hem de 2025 yıllarında Mercedes'le şampiyonanın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Fakat bir diğer hedefi de 2025 sonrasında takımda kalmak ve daha fazla başarı elde etmek.

Hamilton, takımla yeni anlaşmayı imzaladıktan hemen sonra 2026 ve sonrasını düşünmeye başladığını söylüyor.

Hamilton, "Önümüzdeki iki yıl için hedefim yüzde 100'ümü vermek ve şampiyonluğu kazanmak."

"Takımımız şampiyonada ikinci sırada ve şu anda zirvede olanları tahtlarından indirmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize %100 inanıyorum."

"Uzun vade hakkında konuşacak olursak, şimdiden bir sonraki sözleşmeyi düşünüyorum. Bunun nasıl olacağına ve ne kadar süreyi kapsayacağına bakıyorum. Bir süredir bunu düşünüyorum."

"Fakat işler değişebilir. Belki gelecek yıl 'artık yeter' diyebilirim. Kim bilir? Hayatın size neler hazırladığını asla bilemezsiniz fakat şu anda her gün pozitif kalmaya odaklanmış durumdayım."

"Takımdaki herkesin şu anda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum."

"Formda kalmak, sağlığımı korumak, eğlence ile iş arasında doğru dengeyi bulmak, aile hayatımda denge kurmak ve benzeri şeyler yapmak çok önemli."

"Sanırım şu anda bu dengeyi buldum ve bu da yaptığım işi gerçekten sevmemi sağlıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius