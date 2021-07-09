Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

F1 Britanya Grand Prix’sinde cumartesi günü sıralama turları yerine ilk kez 100 km’lik bir sprint yarışın koşulacağı farklı bir format uygulayacak.

Sıralama turları ise cuma günü gerçekleşecek ve sprint yarışının başlangıç gridini belirleyecek. Cumartesi günü gerçekleştirilecek sprint yarışının sonucu ise pazar günkü grand prix'nin gridini belirleyecek.

Perşembe günü toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi, bu sene Silverstone dışında iki yarış hafta sonunda daha uygulanacak olan sprint yarışı formatı için yeni kurallar açıkladı.

Fakat 7 kez dünya şampiyonu Hamilton’ın bu yeni formatın heyecanlı bir yarış ortaya koyacağı konusunda şüpheleri var.

Hamilton’a sprint yarışları konusunda umutlu olup olmadığı sorulduğunda, İngiliz pilot “pek değilim” cevabını verdi.

“Muhtemelen tren oluşacak. Umarım biraz geçiş yapılabilir ama bence büyük olasılıkla heyecanlı olmayacak.”

Silverstone’daki sprint yarışı 17 tur olacak ve cumartesi günü TSİ ile 18:30’da başlayacak.

Sprint yarışında değişen kurallardan bir diğeri ise sıralama turlarındaki en hızlı pilotun değil de sprint yarışının galibinin resmi olarak pole pozisyonunun sahibi olacak olması.

Hamilton, şu anda 100 pole pozisyonuyla F1 tarihinde en fazla pole rekorunu elinde tutuyor ama bu kural değişikliği üzerinde çok düşünmediğini belirtti.

Hamilton, “Bu konuda pek bir düşüncem yok.”

“Bekleyip göreceğiz. Bu etkinlik yapılmadan önce yargılamanın bir anlamı yok. Bu önemli değil.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12,Valtteri Bottas, Mercedes W12,Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius

F1, bu yıl düzenlenecek olan 3 sprint yarışının da önümüzdeki dönem için bir deneme olduğunu ve bu format başarılı olmazsa mevcut formatta devam edileceğini belirtmişti.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Silverstone’daki hafta sonuna “açık görüşlü” başlayacağını ve sprint yarışlarının sadece ilki yapıldıktan sonra bir sonuca varmanın zor olacağını söyledi.

Gasly, konu hakkında şunları söyledi: “Bence bu kararı vermek için [sprint yarışı yapılacak olan] üç hafta sonunun da bitmesini beklemek doğru bir hamle olur ve insanlar bunu beğeniyorsa neden bunu gelecekte de yapmayalım ki?

“Bana sorarsanız, bu konuyu üç hafta sonunun ardından incelemeliyiz. Bu [sprint yarışları] bize ne kazandırıyor? Hafta sonunu gerçekten de daha eğlenceli bir hâle getiriyor mu? Çünkü bence bunun asıl amacı bu.”

“Eğer bunu yapmayı başarıyorsa, o zaman neden olmasın? Ancak bunu yapamıyorsa şu anki formatı devam ettirmemiz önemli ve bence bu iyi bir şey.”

“Cumartesi günkü sıralamaların ve hafta sonu boyunca tek bir yarış olmasını seviyorum.” dedi.