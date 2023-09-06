Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor
Lewis Hamilton, takımı için "acı verici" geçen yarışların ardından gelecek yılın Mercedes W15 Formula 1 aracının lansmanı için gün saydığını söyledi.
Mercedes, Ferrari'nin açıkça bir adım önde olduğu ve W14'ün en hızlı üçüncü araç olduğu Monza'da zor bir hafta sonu daha geçirdi.
George Russell ve Hamilton en yüksek hızda bariz bir handikap gösterdikleri için sonunda beşinci ve altıncı oldular.
Hamilton'ın hayatı son zamanlarda birkaç zorlu sıralama seansıyla daha da zorlaştı; yedi kez şampiyon olan pilot Zandvoort'ta 13., Monza'da ise sekizinci sıradan başladı.
Hamilton, her iki durumda da sıralamada yükselmiş ve iyi puanlar almış olsa da, takımı lider Red Bull'u kovalamada lider olamadı.
İtalya GP'nin ardından konuşan Hamilton, "Yarışlar benim için oldukça basit. Sadece sıralama turlarında daha iyisini yapmam gerekiyor, bu yüzden o kadar da zor bir gün değil."
"Ve sadece şu anda sahip olduğumuz araçla yaşıyorum. Bugün üçüncü en hızlı araçtı ve bu hepimiz için acı verici bir durum. Daha hızlı olmak isterdik. Ama Şubat ayına kadar gün sayıyoruz." dedi.
Hamilton üst üste ikinci kez Monza'da ters lastik stratejisini tercih etti ve sert lastik kullanan üç pilottan sadece biriydi.
Lewis Hamilton, Mercedes W14
Fotoğraf: Erik Junius
Sürpriz bir şekilde 27. turda orta lastikler için erken bir pit yapan ve sekiz tur daha yarışta kalmayı bekleyen Hamilton, çok geçmeden bu kararı sorguladı.
Ayrıca, bir noktada "Şimdi mahvolduk, bu lastikler nasıl dayanacak bilmiyorum" diyerek, başka bir pit stop yapmadan orta lastiklerini bayrağa ulaştırma konusunda şüpheleri olduğunu açıkça belirtti.
Sonunda, lastikleri iyi bir şekilde yönetti ve Fernando Alonso, - temas ettiği - Oscar Piastri, Lando Norris ve Alex Albon'u geçerek ilk altıya girdi.
Telsiz mesajları sorulduğunda Hamilton, "Kesinlikle üzgün değildim. Sadece 35. tura kadar gitmem gerekiyordu ve o noktada hızım o kadar da iyi değildi. Ama beni durdurdular.
"Pite girdiğim turda hedefe gideceğimi söylediler ve sonra aniden beni pite aldılar. Bu yüzden biraz kafam karıştı, hepsi bu. Ve sonra kesinlikle sonuna kadar gidemeyeceğimden endişelendim."
"McLaren'lerle aramda büyük bir fark vardı, bir Aston'un arkasına düştüm. Bu yüzden o noktada gidişatımın ne olabileceğini fark etmemiştim. Ama lastiklere dikkat ettim, farkı kapattım ve iyi bir mücadele verdim." şeklinde cevap verdi.
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