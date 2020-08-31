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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sıkıcı yarışları takımlar değil, F1'in patronları durdurabilir"

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Hamilton: "Sıkıcı yarışları takımlar değil, F1'in patronları durdurabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'si gibi sıkıcı yarışlardan kaçınmak adına değişikliklerin yapılması için, takımlara değil Formula 1 patronlarına baskı yapılması gerektiğine inanıyor.

Hamilton, Pazar günü Circuit de Spa-Francorchamps'ta baskın bir galibiyet elde etti ve yarışın tüm turlarını birinci sırada geçti.

Sürücüler, yarışı tek pit stopla tamamlayabilmek adına lastikleri yönetmek zorunda kaldılar ve Hamilton, Bottas ve Max Verstappen üçlüsü, tüm yarışı ilk üç sırada götürdüler. Bu yüzden neredeyse hiç değişiklik yoktu.

Red Bull pilotu Verstappen, yarışı "sıkıcı" olarak yorumladı ve 44 turluk yarışın 38'inde lastikleri yönetmek zorunda kaldığını belirtti.

Red Bull sürücüsü Verstappen yarıştan sonra verdiği demeçte podyumda tamamladığı Belçika GP'sini "sıkıcı" olarak nitelendirdi ve 44 turluk yarışın yaklaşık 38 turunda lastiklerini yönetmek zorunda kaldığını belirtti.

Gridin geri kalanı ile karşılaştırıldığında Mercedes’in performans avantajı, gridin önünde bulunan rekabetin gittikçe azalmasına neden oldu, bu da Hamilton’ın aynı 2000’lerin başındaki Michael Schumacher ve Ferrari gibi yarışları domine etmesine sebep oldu.

Hamilton,"Taraflar adına konuşamam, ama hayranı olduğum, büyüdüğüm Schumacher dönemini izlediğim için, bunun nasıl bir şey olduğunu gayet iyi biliyorum."

"Başlangıç ve yeniden başlangıçlarda genellikle çok fazla hata yapmadığımı biliyorsunuz ve bu, diğer sürücüler için de geçerli. Hepsi çok, çok tutarlılar."

"Bu pistte geçiş yamak çok zor, bu yüzden kesinlikle en heyecan verici yarış olmadığını hayal edebiliyorum. Ben de Max gibi hissediyorum."

"Umarım sonraki yarışlar öyle olur. Umarım o tarz daha fazla yarışa sahip oluruz, çünkü bence herkes birbiriyle savaştığını istiyor." dedi.

F1, gelecekte bütçe sınırıyla harcamaları kısıtlamayı ve gridi birbirine yakınlaştırmayı planlıyor. Ayrıca 2022'deki yeni araçların da buna yardımcı olması hedefleniyor.

Spa'daki yarış, Pirelli'nin lastik seçimi yaklaşımını değiştirmek gibi daha kısa vadeli düzeltmelerin yapılması gerektiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Hamilton, sürücülerin ve takımların, geçiş eksikliği ya da sıkıcı yarışlar için sorumlu tutulmaması gerektiğini, fakat taraftarların değişiklikler için F1'in patronlarına baskı yapması gerektiğini belirtti.

Hamilton, "Umarım insanlar bunun bizim suçumuz olmadığını anlarlar."

"Sonuç olarak bizler pilotuz. Hayatın her bölümünden gelip bulunduğumuz pozisyonları hak etmek için her hafta sonu, kendimizi işimize verip her şeyimizi ortaya koyuyor ve yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz."

"Sonuçta aracı tasarlayan, kuralları ve bu tür şeyleri belirleyen karar vericiler (F1'in patronları) var, eğer mümkünse, daha iyi bir iş yapmak için baskı uygulayabileceğiniz kişiler karar vericiler."

"Umarım 2022'de yapacakları şey budur ve bu yeni tip araçlar ile belki de -umarım- farklı bir yarış tarzı göreceğiz."

"Eğer birbirimizi daha yakından takip edebilseydik ve daha yakın yarışabilseydik güzel olmaz mıydı?"

 

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Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Luke Smith

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