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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"

Lewis Hamilton, sıralama turlarında elde ettiği sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta kendi evinde galibiyete ulaşan Lewis Hamilton, Macaristan'daki sıralama turlarında istediği sonucu elde edemedi.

Seansın ardından konuşan İngiliz pilot şöyle söyledi: "İdare eder bir sonuç aldık."

"Sıralama turlarının başında hava çok daha soğuktu ve biz hızlı olan taraftık. Ancak sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz ise yavaşladık. En azından hızlanamadık."

"Önde olmak için buraya gelmiştik, bu yüzden asla memnun olamazsınız."

"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Aracı nispeten daha iyi bir duruma getirdiğimize inanıyorum ancak pist ısındığında pek de hızlı olamıyoruz."

"Bu yüzden yarın hava sıcak olursa bu bizim için pek de iyi olmaz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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