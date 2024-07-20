Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"

Geçtiğimiz hafta kendi evinde galibiyete ulaşan Lewis Hamilton, Macaristan'daki sıralama turlarında istediği sonucu elde edemedi.



Seansın ardından konuşan İngiliz pilot şöyle söyledi: "İdare eder bir sonuç aldık."



"Sıralama turlarının başında hava çok daha soğuktu ve biz hızlı olan taraftık. Ancak sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz ise yavaşladık. En azından hızlanamadık."



"Önde olmak için buraya gelmiştik, bu yüzden asla memnun olamazsınız."



"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Aracı nispeten daha iyi bir duruma getirdiğimize inanıyorum ancak pist ısındığında pek de hızlı olamıyoruz."



"Bu yüzden yarın hava sıcak olursa bu bizim için pek de iyi olmaz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images