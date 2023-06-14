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Hamilton-Shakira ilişkisinde Carlos Sainz da rol oynamış!

Daily Mail'e göre Carlos Sainz, son dönemin en çok konuşulan ikisini Lewis Hamilton ve Shakira'nın tanışmasına vesile olmuş vaziyette!

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, on the podium

Pist üstünde isteneni pek vermeyen 2023 sezonu, magazin açısından ise dolu dolu geçmekte.

İlk olarak birkaç ay önce Fernando Alonso-Taylor Swift iddialarıyla alevlenen magazin dünyasının şu anki gündeminde daha alışık olduğumuz iki isim var: Lewis Hamilton ve Kolombiyalı pop yıldızı Shakira!

İspanya GP'sinin ardından yemek yerken görüntülenen ikili, yarıştan önce de Miami'de bir randevuya çıkmıştı. Konu hakkında bu görüntülerden daha fazlası henüz bilinmiyor.

Son durum hakkında kısa bir araştırma yapan İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre ise ikilinin bir araya gelmesine vesile olan isim Carlos Sainz!

İspanyol magazin yazarı Pip Estrada'nın haberinde, "Shakira zaten Hamilton'ın kendisini sık sık dinlediğini bilmekteydi, ancak bir anda Formula 1 hakkında bilgi edinmek istiyor, bu şekilde ilk kez buluşuyorlar."

"Bu ilişkide kilit bir nokta var: Carlos Sainz! İspanyol sürücü Shakira'yı tanıyor, Hamilton ile de iyi bir ilişkisi var. Bir araya gelmelerinde en büyük pay Sainz'a ait." ifadeleri yer aldı.

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