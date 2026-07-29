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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacağım!"

Lewis Hamilton, Formula 1 sezonunun ilk bölümünü olumlu değerlendirdiğini belirterek, sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans sergilemeyi beklediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Ferrari'deki ikinci sezonunda uzun süredir en rekabetçi dönemlerinden birini geçiriyor.

İngiliz pilot, şampiyonada ikinci sırada yer alırken, şu ana kadar yalnızca bir yarış kazanmasına rağmen sezonun tüm hafta sonlarında ilk altı içerisinde finiş görmeyi başardı. Hamilton, şu anda şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde bulunuyor.

Ferrari, sezonun ilk bölümünde Mercedes ile arasındaki farkı kapatabilmek adına SF-26'ya düzenli olarak güncellemeler getirirken, Hamilton da takımın bu çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Hamilton, "Sezonun ilk yarısı harikaydı çünkü bu süreç boyunca düzlüklerde hız ve motor gücü açısından muhtemelen 0.3-0.4 saniye gerideydik."

"Takımdaki herkesin bu açığı kapatacak güncellemeleri getirmek için çok sıkı çalıştığını biliyorum."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Neredeyse her yarış hafta sonunda yeni parçalar getirdik. Umarım sezonun ikinci yarısında da daha fazlası gelecek ve biz de gelişmeye devam edeceğiz."

Hamilton, sezonun ikinci yarısının her zaman kendisi adına daha başarılı geçtiğini vurgulayarak iddialı konuştu.

"Bence sezonun ikinci yarısı daha güçlü geçecek. Genellikle sezonun ikinci bölümü benim için daha iyi olur."

"Bu yüzden bu arayı gerçekten kendimi yenilemek için değerlendireceğim ve geri döndüğümde daha güçlü, daha fit ve zihinsel olarak daha hazır olacağım."

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