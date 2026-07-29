Hamilton: "Sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacağım!"
Lewis Hamilton, Formula 1 sezonunun ilk bölümünü olumlu değerlendirdiğini belirterek, sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans sergilemeyi beklediğini söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Ferrari'deki ikinci sezonunda uzun süredir en rekabetçi dönemlerinden birini geçiriyor.
İngiliz pilot, şampiyonada ikinci sırada yer alırken, şu ana kadar yalnızca bir yarış kazanmasına rağmen sezonun tüm hafta sonlarında ilk altı içerisinde finiş görmeyi başardı. Hamilton, şu anda şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde bulunuyor.
Ferrari, sezonun ilk bölümünde Mercedes ile arasındaki farkı kapatabilmek adına SF-26'ya düzenli olarak güncellemeler getirirken, Hamilton da takımın bu çalışmalarından övgüyle bahsetti.
Hamilton, "Sezonun ilk yarısı harikaydı çünkü bu süreç boyunca düzlüklerde hız ve motor gücü açısından muhtemelen 0.3-0.4 saniye gerideydik."
"Takımdaki herkesin bu açığı kapatacak güncellemeleri getirmek için çok sıkı çalıştığını biliyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Neredeyse her yarış hafta sonunda yeni parçalar getirdik. Umarım sezonun ikinci yarısında da daha fazlası gelecek ve biz de gelişmeye devam edeceğiz."
Hamilton, sezonun ikinci yarısının her zaman kendisi adına daha başarılı geçtiğini vurgulayarak iddialı konuştu.
"Bence sezonun ikinci yarısı daha güçlü geçecek. Genellikle sezonun ikinci bölümü benim için daha iyi olur."
"Bu yüzden bu arayı gerçekten kendimi yenilemek için değerlendireceğim ve geri döndüğümde daha güçlü, daha fit ve zihinsel olarak daha hazır olacağım."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ali Türkkan ve Carlberg rekabeti kızışıyor: Finlandiya öncesi fark 2 puan
Domenicali’den kural eleştirilerine yanıt: "Kimsenin ağzını bantlamak gibi bir niyetimiz yok”
2027 hazırlıkları sürüyor: Gelecek yıl F1 takvimi nasıl olacak?
Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar