Hamilton: "Sezon bir an önce bitsin istedim"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2023 sezonunda duygusal açıdan tükendiğini ve uzun sezonun herkesi zorladığını dile getirdi.
2023 sezonu, Lewis Hamilton için zor geçen sezonlardan bir diğeriydi ve yıl boyunca iyi bir performans sergilemesine rağmen galibiyet almayı başaramadı.
Arka arkaya ikinci kez galibiyetsiz kalan İngiliz pilotun yıl boyunca elde ettiği en iyi sonuç ikincilikti. Ayrıca sezonu bir de pole pozisyonu ile kapattı.
Mercedes 2024'te daha büyük bir adım atmayı hedefliyor fakat öncesinde Hamilton'ın iyi bir tatile ihtiyacı var gibi görünüyor.
Sezonu üçüncü bitiren İngiliz pilot, yıl sonunda duygusal açıdan tükendiğini kabul ediyor.
Hamilton, "Aslında -fiziksel açıdan- tükenmiş değilim."
"Yarışmayı seviyorum ve bunu yapmak istiyorum ama bu yılın bir an önce bitmesini istedim."
"Sezon sonunda gerçekten duygusal olarak tükenmiştim."
"Bu yıl herkes için çok zordu, özellikle Las Vegas'tan Abu Dabi'ye gitmek herkesi çok zorladı. Umarım gelecek yıl daha iyi olur."
"Bu kadar uzun bir sezonda; dünyada bu kadar çok olumsuzluk varken, olumlu bir tutum sergilemek çok zor." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid
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