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Hamilton: "Sezon başlarken şampiyonluk hedefliyordum"

Sezona şampiyonluk umutlarıyla başladığını itiraf eden Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın artık hedefi takımlar şampiyonluğu ikinciliği.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Kural değişikliğinden bu yana ritim kaybeden Mercedes, son iki senedir bırak şampiyonluğu, çoğunlukla galibiyet mücadelesinden dahi uzak kaldı.

Mercedes'in durumu doğal olarak Hamilton'ı da etkiledi, kendisi de bu dönemde yalnızca bir pole pozisyonu elde edebildi, galibiyet orucu ise devam ediyor.

Bu dönemdeki tek pole pozisyonuna henüz geçen hafta ulaşan Hamilton, çok daha iyi bir konumda olacaklarını düşündüğünü itiraf ediyor.

PlanetF1'e konuşan Hamilton, sezon öncesi neleri hedeflediği sorusuna, "Elbette şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyordum."

"Ancak asıl hedef geçen yıldan çok daha iyi bir konumda olmaktı. Bunu beklemiyorduk."

"Kış boyunca devam eden tüm o harika çalışmalara rağmen biraz geride kaldık. Karşımızda devasa bir yokuş, dik bir tırmanış vardı."

"Şu anda tüm odağım takımlar şampiyonasında ikinciliği garantileyebilmemiz. Hiç şüphesiz ki fabrikadaki herkes için çok büyük bir başarı olacak.

"Belki şimdilik Red Bull'ları yakalayabilecek konumda değiliz, ancak ikinciliğe ulaşmamız gelecek yıl için iyi bir temel oluşturacak." dedi.

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