Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak

Hamilton'ın her zaman keyif aldığı bir pistte, sıralama turlarında beşinci oldu ancak sprintte Charles Leclerc ve Yuki Tsunoda'ya yer kaybederek uzak bir yedinciliğe düştü.

Yarışı kazanan Max Verstappen'in 24 turda 34.7 saniye gerisine düşen Hamilton, diskalifiye edilmeden önce ABD GP'sinde Hollandalıyı kovalamış ve Meksika'da da ikinci sıraya kadar yükselmişti.

Hamilton, "Son birkaç yarışta ilerleme kaydettiğimiz için heyecanlıydık ve bunu görmek gerçekten olumluydu."

"Sonra başka bir piste geliyorsunuz ve uzun zamandır yaşadığınız en kötü aşınmayı yaşıyorsunuz. Yani bu pistten ne bekleyeceğinizi bilemiyorsunuz."

"Ama bu araçla sadece birkaç yarış daha yaptıktan sonra bu sorun ortadan kalkacak ve ben de mutlu olacağım! Bu yıl sadece günleri sayıyor ve her günün tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Hamilton ilk aşamalardan itibaren aracın dengesiyle mücadele ettiğini söyledi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Mekanikerler Mercedes F1 W14 Lewis Hamilton'ı Sprint gridine getiriyor

Hamilton, "Çok zorlu bir yarıştı. Sanırım iyi bir start aldık ancak sonrasında denge... Kanatla doğru dengeyi sağlamaya çalıştık, sadece çok fazla önden kayma, ani önden kayma vardı ve arka lastikler düştü. Ve orta sektörde, büyük bir önden kayma."

"Ayarları yanlış yapıp yapmadığımızı bilmiyorum. Muhtemelen ayarları yanlış yaptık ama olan oldu."

"Bence en fazla sürtünme seviyesine sahip araçlardan birine sahibiz. Zeminimiz örneğin Red Bull kadar güçlü değil, bu yüzden gerçekten büyük bir kanada sahip olmamız gerekiyor ve düzlükte yavaş kalıyoruz. Daha küçük bir şey kullanamayız." dedi.

Hamilton, beşinci sıradan başlayacağı Pazar günkü ana yarışta daha soğuk koşulların takıma yardımcı olma olasılığını küçümsedi.

"Bunun yardımcı olacağını sanmıyorum. Burası lastikler için zorlayıcı pistlerden biri, ancak sanırım bu şimdiye kadar burada yaşadığım en kötü aşınmaydı. Burada en son ne zaman bu kadar kötü bir aşınma yaşadığımı hatırlamıyorum."