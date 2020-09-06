Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı domine ediyordu ancak Kevin Magnussen'in yolda kalmasıyla işelr karıştı.

Hamilton, güvenlik aracı piste çıktığında, pit yolunun kapalı olduğunu görmedi ve pite girdi. Bundan ötürü de 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Hamilton, toplamda 30 saniye geriye düşmesine rağmen yarışı yedinci bitirdi ve en hızlı turu da attı.

Hamilton şöyle dedi: "Öncelikle Pierre'i gerçekten tebrik etmem gerekiyor, çünkü bu onun için harika bir sonuç. En iyi takımlardan birinden gönderilmesinin ardından neler yaşadığını açık şekilde gördüm ve şimdi onları yendi. Bence geliştiğini ve ilerlediğini görmek harika. Onun adına gerçekten çok sevindim."

"Bugün benim yarışım ya da değildi ve biraz talihsizdi. Ama seni öldürmeyen şey güçlendirir."

"Uzun bir pit stop vardı! 26 saniyelik farkı kapatmam gerekiyordu. Yine de, sonunda herkesi yakaladığım zaman, bu mücadeleden biraz keyif aldım."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Pit stopla ilgili olay hakkında konuşan Hamilton, "Öncelikle pit stopta mükemmel bir iş çıkarmadık. Dürüst olmak gerekirse, o panoları (pitin kapalı olduğu) görmedim, bu yüzden bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Ders çıkarmam gereken bir şey."

"Yarışa bakarsak, yedinci olmak ve en hızlı turu atmak gibi hâlâ bazı iyi noktalar var. Çünkü son aracın 26 saniye gerisine düştüğümde bunun mümkün olduğunu düşünmemiştim."

"Kesinlikle bunu kabul edeceğim ve minnettar olacağım, çünkü Max herhangi bir puan almadı."

"Yani bugün büyük bir kayıp yok." dedi.