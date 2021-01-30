Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

Lewis Hamilton, geçen yıl Mercedes ile kariyerinin yedinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu yakalamış ve ayrıca hem galibiyet hem de podyum rekorunu eline geçirmişti.

İngiliz pilot henüz yeni kontrat imzalamadı ancak yakın zamanda iki yıllık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Hamilton, SpeedWeek ile olan röportajında, sekizinci şampiyonluğu için mücadele edecek olmasının "muazzam" bir duygu olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu, “Sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak muazzam bir şey olurdu. Hatta bu rakamı telaffuz bile edemiyorum."

"Ancak 2021'de herkesin konuşacağı konu bu. Etrafımda harika bir insan grubu var ve tamamen buna odaklanıyorum."

"Zor bir sezon olacağına eminim. Red Bull 2020'nin son yarışlarında gerçekten güçlü olduğunu kanıtladı. Motorlarımızdan her zaman maksimumu aldık, ancak daha hızlıydılar. Bu nedenle hâlâ yapmamız gereken çok iş var. "

"Eğer kovalayan tarafsanız büyük adımlar atarsınız. Oysa liderseniz bu küçük adımları devam ettirmek zorlaşır. Bazen ileriye doğru attığınızı düşündüğünüz adımlar aslında geriye doğru adımlar olur." dedi.