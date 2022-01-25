Hamilton, sekizinci şampiyonluğunu kazanması halinde emekli mi olacaktı?

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Lewis Hamilton, tartışmalı şekilde şampiyonluğu kaybettiği Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından sessizliğini koruyor. Bu nedenle de geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Fakat çok sayıda uzman, yedi kez dünya şampiyonunun kariyerine devam edeceğini ve Mercedes'e karşı sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtiyor.

Fakat Londra gazetesi The Telegraph'ta yer alan bir haber epey yankı uyandırdı. Gazetenin haberine göre Mercedes, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanması halinde 2021 sezonunun sonunda emekli olmasını bekliyordu.

Görünüşe bakılırsa Hamilton, Verstappen'i mağlup etmesi ve tüm zamanların en çok kazanan ismi olması halinde, sözleşmesini 2021'in sonunda bırakmasını sağlayacak olan maddeyi kullanacaktı.

Mercedes'teki bir kaynağa atıfta bulunulan haberde, Hamilton'ın kontratında sözleşmesini erkenden feshetmesine izin verecek bir madde olduğu öne sürüldü. Yani Hamilton isteseydi, bu maddeyi kullanıp emekli olmayı seçebilirdi.

Hamilton'ın şimdi emekli olmaya karar vermesi halinde kontratında hâlâ böyle bir maddeye sahip olup olmadığı bilinmiyor. Fakat artık böyle bir madde yoksa ve anlaşmayı feshetmeyi seçerse, o zaman yasal zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Fakat iki taraf arasındaki ilişki göz önüne alındığında bunun olması pek olası değil.

Fakat The Telegraph'a konuşan bir başka kaynak, Hamilton'ın emekli olmayacağına inanıyor. Kaynak, "Lewis bu yıl gerçekten rekabetçi bir araca sahip olacak ve kariyerine devam etmek için 50 milyon nedeni var. Emekli olmaya karar vermiş olsaydı, kabul etmeliyiz ki çoktan ilan ederdi.” açıklamasını yaptı.