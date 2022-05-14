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Formula 1 Haberler

Hamilton: "F1'in gelişmesi için şehir yarışları olmalı"

Lewis Hamilton, taraftarların gerçekten ilgisini çekmek için gelecekteki Formula 1 pistlerinin şehirlerde olması gerektiğine inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton: "F1'in gelişmesi için şehir yarışları olmalı"
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F1'in mevcut sahibi Liberty Media, ıssız yerlerden ziyade, kalabalık nüfuslu bölgelerde yarışlar yaparak takvimi büyütmek istiyor.

Miami ve Cidde, halihazırda yarışlara ev sahipliği yaptı ve gelecek yıl Las Vegas'ta yeni bir Grand Prix yapılacak.

F1'deki çoğu isim, klasik yarışların takvimde kalmasının önemli olduğuna inanırken, Hamilton, grand prix yarışlarına ilginin arttığı bir dönemde taraftarların en fazla olduğu yerlerde yarış yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyor.

Hamilton, "Biraz eski kafalıyım."

"Bu yüzden elbette, özellikle bazı pistlerdeki tarihi seviyorum ama yaşlandıkça, bunun insanlarla ilgili olduğunu daha çok fark ediyorum."

"Çok az insanın olduğu, harika bir konaklama yeri olmayan, büyük bir topluluğa sahip olmayan ıssız bir yere gidebiliriz ve bizim için tarihi olan bir pistte sürüş yapmak harika olur ama bu insanlarla ilgili."

"Bunu insanlar yaratıyor ve pandemide bunu gördük. Kimse yoktu ve hiç atmosfer yoktu. Sanki bir test günü gibiydi ve keyifli değildi. Şimdi binlerce insan enerji dolu, heyecanlı ve daha fazlasını öğrenmek ister bir şekilde yarışlara geliyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, F1 daha geniş bir kitleye yayıldıkça, şehirlerde yarış yapmanın, aynı zamanda toplumun daha çeşitli kesimlerinin katılması için fırsatlar sunduğunu düşünüyor.

Hamilton, "Sporun kalbinde taraftarların olduğunu düşünüyorum."

"Topluluklara ulaşabileceğimiz ve etkili olabileceğimiz şehirlerde olmalıyız."

"Mesela Nurburgring'i çok seviyorum ama orada çeşitli bir toplum yok. Orada bir etkimiz yok."

"Miami'de bir şey yapabiliriz. Orada, çeşitli geçmişleri olan ve mühendislik ve STEM konularında çalışmak isteyen birçok çocukla tanıştım. Bu benim için çok daha güzel." dedi.

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