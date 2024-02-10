Hamilton, Leclerc'e karşı Schumacher'in Mercedes'te yaşadığı sorunlar üzerinden uyarıldı

Hamilton, 1 Şubat'ta bu sezonun Mercedes ile geçireceği son sezonu olacağını açıkladıktan sonra bu haber geçtiğimiz hafta manşetlere damga vurdu.

Mevcut iki yıllık sözleşmesinin opsiyonlu olan ikinci senesini devam ettirmeme kararı alan Britanyalı pilot, 2025 yılında Ferrari için yarışacak ve Leclerc'i takım arkadaşı olacak.

Bu ikinin aynı araçta yarışacak olması, bütün Formula 1 dünyasının şimdiden ağzını sulandırdı.

Takım arkadaşı olarak çıkacakları ilk yarışa daha 13 ay olmasına rağmen, uzmanlar şimdiden kimin ön plana çıkacağını tartışıyor.

İsviçreli yarış pilotu Marc Surer, Leclerc'in bu düelloyu kazanacağına ve Mercedes'te birlikte çalıştıkları dönemde Rosberg'in Schumacher'e yaptığı gibi Hamilton'ı geçebileceğine inanıyor.

Formula1.de YouTube kanalına konuşan Surer, "Leclerc, Hamilton için büyük bir sorun. Çünkü Leclerc daha hızlı olacaktır. Başka bir sonuç beni şaşırtır."

"Bu bana biraz Michael Schumacher'in Mercedes'e geri dönüşü sırasında yaşadığı durumu hatırlatıyor. Nico Rosberg ona haddini bildirmişti."

"Lewis Hamilton da aynı şekilde hissedebilir." dedi.

Nico Rosberg ve Michael Schumacher Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Surer, Hamilton'ın Ferrari'ye geçerek 'büyük bir risk' aldığına ve Hamilton'ın takımdan ayrılışının ardından Mercedes'i 'zor bir yılın' beklediğine inanıyor.

Toto Wolff sportif anlamda Hamilton'a adil davranmaya devam edeceği konusunda ısrarcı olsa da, konu araç 'gelişimi' olduğunda durum değişebilir.

Surer, "Mercedes artık tamamen Russell'a güvenmek zorunda."

"Ama bunu yapma ihtimalleri yok. Çünkü yedi kez Dünya Şampiyonu olmuş birine ikinci sınıf malzeme veremezsiniz. Bu da her ikisine de eşit davranmaları gerektiği anlamına geliyor."

"Bu elbette Mercedes için işleri zorlaştırıyor. Çünkü Max Verstappen'e karşı sadece birine güvenirlerse şampiyonluk şansları olur." dedi.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinde, her şey dahil 400 milyon doları aşan bir anlaşma yapıldığına dair haberlere rağmen bu transferin parayla ilgili olduğuna inanmıyor ve bunun daha çok Ferrari için yarışma arzusundan kaynaklandığını söylüyor.

Surer, "Lewis Hamilton, şu an bunu sadece denemek istiyor. Paranın belirleyici bir rol oynadığını sanmıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.