Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

Hamilton, İstanbul Park'ta aldığı galibiyet ile 2020 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti ve böylece Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu egale etti. Hamilton bunun yanında F1 tarihinin en çok galibiyet kazanan ve en çok pole pozisyonu kazanan ismi oldu.

Her ne kadar bu başarılar, kendisinin en iyi araca sahip olduğunu savunan insanları susturmaya yetmiyor olsa da Hamilton, şu andaki takımına Schumacher'in yerine katılana dek sürücülerin araç gelişiminin ne kadar önemli bir parçası olduğunu tam olarak anlamadığını söyledi.

Hamilton, Mercedes ile aldığı şampiyonlukların, Schumacher'in takım için neler yaptığı konusunda daha net bir görüş sağladığına inandığını ve bu etkenin, sporun dışında yer alan insanlar tarafından önemsenmediğini söyledi.

İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde: "Araç gelişimine yardım etme açısından sürücülerin - ki buna Michael'in bulunduğu yere göre yaklaştığımda - önemini tam olarak anlayamadım."

"F1'e yeni katılan genç sürücüler için Michael'ın yaptıklarını, benim bu takımda yaptıklarımı tamamıyla anlamak o kadar da kolay değil."

"Onlar sadece bizim ne kadar iyi bir aracımız olduğunu, Michael'in iyi bir aracı olduğunu görecekler, ancak şu anda ben, Michael'in takıma neler yaptığını, veya bu takımla neler yapabileceğini anlıyorum. Eminim ki benim yaptığıma oldukça benzer bir şeydir."

"Siz de bilirsiniz, asıl yönetici siz olmalısınız. Altınızda inanılmaz zeki, tutkulu insanlar var ve tabii ki de ana yönetici olan takımın yöneticisine sahipsiniz."

"Ancak gelişim olarak, aracın ilerlemesi ve aracın, sürücünün karakteristiği ile çalışmasını yönlendirmek benim görevim ve bundan oldukça gurur duyuyorum. Ne yazık ki insanlar arka planda bunun nasıl ilerlediğini bilmiyorlar."

2020 şampiyonluğu hakkında da konuşan Hamilton, bir önceki sezona göre 2020 sezonunda bir adım ileriye gittiğini söyledi.

"Kesinlikle genel olarak daha yüksek bir seviyede olduğumu hissediyorum. Bu aslında doğal bir gelişim. Her zaman doğru şekilde ilerleyemez."

"Bu sene, COVID'in etkisiyle de beraber, zayıf olduğumuz noktalara odaklanmak için zamana sahip olduk, geçen seneki rekabetin daha fazla olduğunu söyleyebilirim, sıralamalar pek iyi değildi ve bu sene buraya gelirken güçlü yanlarımı koruduğumdan ve zayıf yanlarıma çalıştığımdan emin olmak istedim."

"Ancak sıralamalarda gelişerek yarışlarda da gelişmeyi başardım, ki bu da biraz sürpriz oldu. Bunu hiç beklemiyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates with his team after securing his 7th world championship title Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 tyres lock-up Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak Hamilton, gelecek için geliştirmesi gereken şeyler olduğundan emin. İngiliz pilot standartlarının düşmesine izin vermesinin en kolay şey olduğunu söyledi.

"Oyununun en üst noktasında olan bir sporcu için bir adım öteye gitmenin her zaman zor olacağını söyleyebilirsiniz. En kolay şey ise bunu kaybetmek. Ancak buna yeni alışan biri değilim."

"Kendimi doğru kafa yapısına sokmak için yapmam gerekeni biliyorum, bu fiziksel durum için de geçerli. İstikrarı korumayla alakalı olmadığına inanıyorum, bence tamamen kendini ilerletmek için küçük adımlar atmakla alakalı."

"Daha iyi olabilir mi bilemiyorum. Yarışmak mesela, oldukça güçlü. Ancak daha iyi olması gereken belirli alanlar var. Her şeyi de geliştirmek oldukça kolay değil."