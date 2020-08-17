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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in "en çok podyum" rekorunu kırdığı için onurlu

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Hamilton, Schumacher'in "en çok podyum" rekorunu kırdığı için onurlu
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
17 Ağu 2020 08:23

Lewis Hamilton, İspanya GP'de yarışı kazanıp podyuma çıkmasının ardından Michael Schumacher'e ait olan "en çok podyum" rekorunu kırdığı için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hamilton, İspanya'da aldığı rahat zaferle şampiyonada en yakın rakibine 37 puan fark atmış durumda.

Kariyerinin 88. F1 zaferini kazanan Hamilton'ın en çok F1 zaferi rekoruna ortak olmasına 3 yarış zaferi kaldı. Bu alanda rekor 91 zaferle uzun yıllardır Michael Schumacher'e aitti.

Ancak Hamilton, dünkü yarış zaferiyle toplam podyum sonucunu 156'ya çıkardı ve 155 rekorluk Schumacher'in rekorunu geçmeyi başardı.

Schumacher bu rekoru, 2002 Britanya GP'de Alain Prost'un 106 podyum sayısını geçerek kırmış, ardından sürekli sayıyı arttırmıştı.

Bu rekoru kırmasının ne manaya geldiği sorulduğunda Hamilton, "Hepimiz Michael'i izleyerek ve bir gün burada olmayı hayal ederek büyüdük."

"Şu anda olanlar, çocukken hayal ettiklerimin çok ötesinde. Her gün, bana verilen bu fırsattan dolayı çok minnettarım."

"Michael açıkçası inanılmaz bir sporcu ve pilottu. Bu yüzden, bir pilot olarak onunla, Ayrton ve Fangio ile aynı cümlelerde anıldığım için onurlu ve gururlu hissediyorum."

"Bu gerçekten güzel. Umarım Hamilton ailesi de bununla gurur duyuyordur." dedi.

 

 

Hamilton, 2007'de F1'e girmesinden bu yana çıktığı yarışların % 60'ından fazlasında podyuma çıkmayı başardı.

Schumacher'in 2012 Avrupa GP'de çıktığı son podyumu ile podyuma çıkma oranı % 50.32. Bir yarıştan daha fazla yarışa katılan pilotlar içerisinde podyuma çıkma oranı olarak Luigi Fagioli ve Fangio, Hamilton'ın önünde yer alıyor.

1950 ve 1951'de 7 yarışa çıkan Fagioli 6 defa podyuma çıkması sayesinde % 85'lik orana sahip. Fangio ise 52 yarışın 35'inde podyuma çıktığı için % 67.1'lik orana sahip.

Hamilton'ın sıradaki kıracağı rekor, Schumacher'in 91 yarışlık zaferi olacak. Hamilton, önümüzdeki 4 yarışı kazanırsa Rusya GP'de bu rekoru kırmış olacak.

Hamilton ayrıca sene sonunda şampiyon olması halinde Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Michael Schumacher Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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