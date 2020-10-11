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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Hamilton, Schumacher ailesinin verdiği hediyeden onur duydu

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Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, Eifel GP'de Michael Schumacher'e ait 91 yarış zaferi rekorunu egale etmesinin ardından Schumacher'in ailesinin kendisine kask hediye etmesinin ardından onur duyduğunu söyledi.

Hamilton, Nürburgring'de kariyerinin 91. yarış zaferini alarak 2006 Çin'den bu yana Schumacher'e ait olan rekora ortak olmuş oldu.

Schumacher ailesi, Hamilton'ın bu başarısını 2012 yılında kullanılan bir kaskı hediye ederek tebrik etti. Kaskı, Michael'in F2'de yarışan oğlu Mick takdim etti.

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Hamilton, "Michael'in kasklarından birisine zaten sahiptim. Benim için en özel anlardan birisiydi. 2012 Abu Dhabi yarışında Mercedes misafirhanesine gittim ve orada Michael ile buluşup kaskları değiştik."

"O an, asla unutmayacağım anlardan birisiydi. Çocukken televizyonda izleyerek büyüdüğüm birisi ile kaskları değiştirme onuruna sahip oldum. Biz sporcular bunu yaparız. Bu şekilde birbirimize olan saygımızı gösterebiliriz. Sporun efsane isminin bunu yapması gerçekten özeldi."

"Bugün onun ailesinin bu şekilde hediye vermesi beni inanılmaz onurlandırdı. Oğlu gerçekten harika ve parlak bir yetenek. Gerçekten samimi bir insan. Michael kendisi ile harika bir adam yetiştirmiş. Onu kariyerinde ilerlerken izlemek için sabırsızlanıyorum."

"Artık küçük oturma odamda Michael'e ait iki özel kaskım var." dedi.

Hamilton, yarıştan önceki rekorla ilgili soruları cevaplamak istemezken, yarıştan sonra yaptığı açıklamada bu rekorun diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu kesinlikle diğerleri gibi bir zafer değil. Son bir saattir, tam olarak ne başardığımı, neyi başarabildiğimi anlamaya çalışıyorum."

"Önümüzdeki birkaç gün aklımda hep bu olacak. Şu anda düşüncelerimi ifade ederken doğru kelimeleri bulmam, onları doğru bir şekilde ifade etmem çok zor."

"Kesinlikle özel bir zafer. Babamı ve (üvey anne) Linda'yı arayıp, onlarla konuştum. Bugün kesinlikle çok duygusal bir gün." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Luke Smith

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