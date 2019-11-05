Hamilton: "Schumacher'i yakalamaya odaklanmıyorum"

Lewis Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Amerika GP ile birlikte kariyerinin altıncı şampiyonluğunu elde etti.

Artık Hamilton ile yedi dünya şampiyonu olan Schumacher arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

Bu konu hakkında ne düşündüğü sorusuna Hamilton, "Elbette kariyerinizde hangi hedeflere sahip olduğunuz her zaman için önemlidir. Birden fazla kez Michael'ın rakamlarını yakalama hedefi içerisinde olmadığımı söyledim. Sürekli rekorlar ve diğer şeyler hakkında düşünenlerden biri değilim."

"Schumacher'in başarısı her zaman bana çok uzak geliyordu. İkinci şampiyonluğum için birkaç yıl beklemek zorunda kaldım. Yedi şampiyonluk ulaşılamaz bir şey olarak görünüyordu. Şimdi bu rekora sadece bir şampiyonluk kaldı. Ancak bu hâlâ başarması kolay bir hedef değil."

"Gelecek sezon çok zor bir mücadele ile başa çıkmak zorundayız. Bu yıl yaz tatilinden sonra rakiplerimiz inanılmaz güçlüydü. Onları geçmek için muazzam bir iş yapmamız gerekiyor, o yüzden şimdi rekorlar hakkında düşünmek istemiyorum. Ek olarak kendimi ne pahasına olursa olsun yedinci şampiyonluğumu kazanmaya ve Michael'ı yakalamaya odaklamak istemiyorum. Sadece altıncı şampiyonluğumu aldım ve bunun keyfini çıkarıyorum."

"Gelecek kimseye garanti vermiyor. Önümüzdeki birkaç gün veya ay içerisinde ne olacağını bilmiyorum. Bu yüzden her an mutlu olmanız ve şampiyonluk için 2020 veya 2021'de ne gibi bir savaş olacağını düşünmemeniz gerekiyor."

"Mercedes ve benim daha büyük başarılar elde edebileceğimizi ve bunun için çok fazla çaba gösterebileceğimizi düşünüyorum. Ancak bunu ne ölçüde başaracağımızı zaman gösterecek. Şimdi sadece mümkün olan en iyi hale gelmeye çalışıyorum, gülümsemeye ve adı 'hayat' olan bu harika yolculuğun tadını çıkarmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.