Hamilton, Schiff'i "savunmak zorunda" hissetmiş

Bir dönem W Series'te mücadele eden Schiff, bu sezon Sky Sports F1 ekibinin önemli isimlerinden birisi oldu. Schiff, pazartesi günleri Any Driven Monday adlı programı sunarken, zaman zaman F1 yayınlarına da katıldı.

Schiff, bu haftanın başında internet üzerinde bir trollün yarış rekorunu sorgulayan saldırısına maruz kaldı ve bu, yarış dünyasından çok fazla destek almasını sağladı.

Bu saldırıya kayıtsız kalmayan Hamilton, Twitter hesabı üzerinden, "Naomi, eski bir profesyonel yarış pilotu ve Sky ekibinin bir parçası olarak fikrini söylemeye tamamen uygun."

"Katıldığından beri oraya büyük katkı sağladı ve daha fazla temsili yayını memnuniyetle karşılamalıyız. Sporda, bu tür tutumları değiştirmek için daha gidecek çok yolumuz var." şeklinde paylaşım yapmıştı.

Photo by: Alexander Trienitz

2019'da W Series'te mücadele eden Schiff, bunun dışında bazı spor otomobil yarışlarına katıldı. Schiff, 2018'de Nurburgring 24 Saat yarışında sınıfında 2. olmuştu.

Padokta kadın figürlerin olmasının önemli olduğunu belirten Hamilton, "Bir şeyler söylemek zorunda hissettim. Burası uzun süredir, çok uzun süredir erkeklerin domine ettiği bir spor. Takımlarda ve sporda her seviyede kadınların temsilini ve iş fırsatlarını geliştirmek için yapmamız gereken daha çok şey var."

"Bu konuda çok geliştik. Ben sadece kendi takımım hakkında konuşabilirim. Fabrikaya gittiğimde, kadın sayısında çok fazla artış olduğunu görüyorum. Pazarlama ve insan kaynakları alanında artış var."

"Ancak mühendisler açısından, dah fazla kadını gelmesi yolunda cesaretlendirmeliyiz. STEM konularına girmek ve fırsat yaratmak için orada daha fazla genç kız var."

"Bu, Stefano [Domenicali, F1 CEO'su] ve FIA ile arka planda herkes için daha kapsayıcı bir ortam olduğundan emin olmak için yaptığımız çalışmalardaki rolümün bir parçası." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, wears an End Racism shirt on the grid

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images