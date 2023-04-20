Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"

Geçen yıl rekabetten uzak kalmalarının bir numaralı sebebi olan sıfır sidepod konseptinden vazgeçmeyen Mercedes, henüz ilk yarışta ise karar değiştirdi ve başta sidepod olmak üzere birçok alanda detaylı güncellemeler getirmeye karar verdi.

İlk büyük güncelleme, Avrupa sezonunun açılış yarışı olan Emilia Romagna GP'sinde karşımızda olacak.

Takım, üç hafta önceki Avustralya GP'sinde oldukça güçlü bir performans sergilemiş olsa bile, bu rota değişikliğine bağlı kalacak. Ancak birçok kişi, güncellemelerin hemen etki edeceğini düşünmüyor -buna Red Bull'u yakalamalarının uzun süreceğini vurgulayan Lewis Hamilton da dahil.

Hamilton, "Bir aracı yakalamanın uzun zaman alabileceğinin farkındayım. Red Bull'a bakarsanız, büyük olasılıkla gelişmeye devam edecekler."

"Bazı araçlar performans açısından ne kadar iyi olursa olsun, bir noktadan itibaren gelişemeyebilir. Belki gelişebilir de."

"[Red Bull'un] etrafında harika bir ekip var, bu yüzden yere basma gücü kazanmaya devam edeceklerinden eminim."

"Değişiklik yaptığımızd umarım çok da uzaklaşmamış olurlar ve umarım yılın geri kalanında farkı kapatabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Güncellemelerin ardından W14'ten ne beklediği de sorulan Hamilton, değiştirilmiş tasarımın gelişim için daha güvenilir bir temel sunacağını düşünüyor.

Hamilton, "İçimde bir parça, diğerlerinden çok da uzak olmayan doğru yola girdiğimiz için umutlu."

"Geçmişte hızlı bir şekilde gelişebileceğimizi gösterdik ve umarım aracın potansiyeli ortaya çıktıkça bu durum devam eder."

"Takım bu yönde tam gaz ilerleyebilir. Değişim yapmaya açık oldukları ve elimizdekilere takılıp kalmadıkları için minnettarım." dedi.