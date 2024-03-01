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Formula 1 Bahreyn GP

Hamilton: "Savaşabileceğimiz bir aracımızın olması harika"

Lewis Hamilton, sezonun ilk sıralama seansında ancak 9. olabilse de Mercedes'in 2024 F1 aracının güçlü olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, Bahreyn'deki sıralamalarda pek istediği gibi bir tempo bulamadı ve sıralamaların son bölümünde sadece Nico Hulkenberg'i geçebildi. Buna rağmen Hamilton ile pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen arasında sadece 0.5 sn fark vardı ve Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, sıralamaları 3. sırada tamamladı.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Harika değildi. Ama burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım."

"Bence George'un pozisyonu ve hızı herkesin kış boyunca ne kadar sıkı çalıştığının altını çiziyor ve takım için gerçek bir kanıt. Savaşabileceğimiz bir araca sahip olmak harika."

"Bu gerçekten biz sürücülerin içindeki ateşi ve alevi birleştiriyor. Benim için Bono ve herkes harika bir iş çıkardı ama ben bugün sıralama turlarında zorlandım."

"Dün gerçekten çok iyiydi. Ben ve George aynı ayarlardaydık ama o sola gitti, ben ise sağa gittim. Sağ kesinlikle tek bir tur için iyi değildi ama daha fazla yakıtla daha rahat hissettim, umarım bu yarına yansır."

"Kesinlikle umduğumdan daha fazla fedakârlık yaptım ve umarım yarın karşılığını alırım."

"Önümdeki hızlı araçları geçmek için çok çalışmam gerekecek ama eğlenceli olacak." dedi.

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Abdullah Çelik
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