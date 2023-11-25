Hamilton şaşkın: "Russell'la ayarlarımız aynı ancak araçlar farklı çalışıyor"
Lewis Hamilton, sezonun Abu Dhabi'de gerçekleştirilen son sıralamalarında ikinci bölümde elenmesinin ardından oldukça şaşkın ve kızgındı.
Hamilton, sıralamaların ikinci bölümünün son anında attığı en hızlı turla ancak 10. sıraya yükselebilmişti. Ancak ondan sonra daha iyi bir turla gelen takım arkadaşı George Russell, kendisini geçince, Hamilton son sıralamalara 2. bölümün ardından veda etti.
Son bölüme geçen Russell ise 4. olarak yarınki yarış için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etti.
Sıralamaların ardından konuşan Hamilton durumdan pek memnun olmadığını, neden bu kadar geride kaldığını açıklayamadığını söyledi.
Hamilton, "Harika değildi. Sadece denge konusunda zorlanıyorum. Herhangi bir cevabım yok. Dürüst olmak gerekirse, bu noktada olan oldu. (Russell ile) Arabalarımızı aynı şekilde ayarlıyoruz ama aynı şekilde okunmuyorlar."
"Bizim tarafımızda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Eminim bunun üzerine gideceğiz ama tüm hafta sonu boyunca araçla mücadele ettik."
"Art arda iki onbirincilik... Neden Q3'e kalamadığımı iyi bir şekilde inceleyeceğiz. Yarın yükselmeye çalışacağım." dedi.
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