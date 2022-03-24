Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"

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Hamilton, Formula 1'e adım atmasının ardından, karting günlerinden beri kullandığı sarı kask tasarımıyla mücadele etti ancak 2018 yılında daha beyaz temelli bir tasarıma geçti. İngiliz pilot son iki yıldır mor ve siyah renkli kaskıyla yarışıyordu.

Hamilton, yeni sezon öncesinde sarı kask tasarımına geri döneceğini, böylece "başlangıçlarına olan sevgisini göstermek" istediğini ve bunun onun "tarihi" olduğunu söyledi.

Hamilton'ın floresan sarı tasarımı Mercedes W13 aracının bazı unsurlarına da yansıdı. Aracın burnunda yer alan 44 numara ve motor kapağının her iki tarafında da aynı tasarım yer alırken, tekerlek kapağı da sarı kenarlara sahip.

Hamilton, eski sarı kask tasarımına dönerek taraftarların Mercedes araçlarını birbirlerinden ayırmalarına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Hamilton, "Yarışı izleyenlerin iki araç arasındaki farkı ayırt edemediklerini fark ettim ve bunu takıma anlattım."

"Lansmandan sonra iPad'imle evde saatler geçirdim. Fotoğraflar çekip bir tür düzenleyici kullandım ve aracın renk düzeninin nasıl daha iyi olacağını düşündüğüm bu fotoğrafları Toto Wolff ve Ola Kallenius'a gönderdim."

"Biraz araştırma yaptım, en göze çarpan rengin ne olduğunu aradım ve sarı renge döndüm. Bunu da araca koyduk."

"Daha sonra, halo varken kaskları hâlâ göremediğinizi fark ettim ve kaska da canlı bir renk getirmeye karar verdim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton'ın aracına ayrıca sarı araç üstü kamerası da yerleştirildi. Takım arkadaşı Russell ise siyah rengindeki araç üstü kamerasını kullanıyor. Russell'ın tekerlek kapaklarının kenarları kırmızıyken, motor kapağı ve burunda yer alan numarada mavi renk yer alıyor.

Bahreyn hafta sonunda konuşan Hamilton ayrıca, annesinin soyadı olan Larbalestier ismini kendi adına ekleme planlarından da detaylıca bahsetti.

Hamilton, Larbalestier'i ikinci ismine ek olarak alacağını ve planını Dubai'deki Expo 2020'de açıklamadan önce bunun annesi için bir sürpriz olması gerektiğini açıkladı.

Hamilton, "Anne tarafımdan dedem öldüğünde üzgündüm ve bu yüzden bir süredir annemin ve dedemin adını kendi adıma eklemek istiyordum."

"Baba tarafımdan dedemin adını -Davidson ve tabii ki Hamilton- zaten taşıyorum. Ancak bunun bir sürpriz olması gerekiyordu. Nihayetinde bir sürpriz oldu ama insanlar görmeden önce anneme söyleyecektim. Ağzımdan kaçtı!"

"Çoktan başvuruda bulundum ve dediğim gibi bu soyadım olmayacak. İkinci adıma eklenecek." dedi.