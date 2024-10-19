Hamilton: "Sarı bayrak yüzünden ilk sırayı kaçırdım"

Lewis Hamilton, Austin GP'si sprint sıralama turlarında ilk sırayı şanssız bir şekilde kaçırdığını belirtti.



Hamilton, 12. virajda Franco Colapinto'nun yaşadığı sorun nedeniyle sarı bayrak altında turunu tamamlayamadığını ve George Russell'ı geçme fırsatını kaybettiğini ifade etti.



İngiliz pilot, yine de Mercedes’in yeni güncellemeleriyle aracın daha rekabetçi hale gelmesinden memnun olduğunu vurguladı.

Hamilton, bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Sarı bayrak konusunda şanssızdım. Turumda 0.4 saniye farkla öndeydim ama olan oldu."



"Yine de iyi olan şey, takımın performans anlamında iyi bir adım atmış olması. Güncellemeler işe yaradı ve fabrikadaki herkesin bu süreçteki çabalarına gerçekten minnettarım."

"Zorlu bir süreç oldu, güncellemeleri almak ve bunların çalışmasını sağlamak çok kolay değil. Ama hiçbir şey bitmedi, tekrar şansımız olacak."

Serbest antrenmanlarda her iki Mercedes pilotunun de spin atmasına rağmen Hamilton, aracın sıralama turlarında daha iyi hale geldiğini de belirtti: "Araç üzerinde yaptığımız değişiklikler biraz kumardı."



"Çünkü bu değişikliklerin işe yarayıp yaramayacağını bilemiyorsunuz."



"Ancak araca oturduğum anda performans farkı gece ve gündüz gibiydi. Garajdaki ekip ve mühendisler harika bir iş çıkardılar."