Hamilton, sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında!

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.012 saniye arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak Bottas, son seanstaki son turlarda pist dışına çıkmış ve sarı bayrakların sallanmasına sebebiyet vermişti. Fin sürücünün arkasından gelen Hamilton ise turunu geliştirmeyi başarmıştı.

Ayrıca en hızlı turunda 10. virajda pist limitlerini potansiyel olarak ihlal eden Hamilton'ın bu tur zamanı da silinebilir.

Bu sebeple hakemler, Hamilton'ı görüşmeye çağırdı.

Geçtiğimiz sezon Meksika GP sıralama turlarında sarı bayraklar altında tur zamanını geliştirip pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'e 3 sıra grid cezası verilmişti. İlginç şekilde o sarı bayrakların sallanmasına sebebiyet veren isim de Bottas'tı.

Hamilton bu konuda, "4. viraja geldiğimde çok fazla toz vardı. Araç neredeydi ya da ne olduğunu bilmiyordum. Ancak tam o esnada Valtteri'nin piste dönmek üzere olduğunu gördüm. Neyse ki turumu pek etkilemedi ancak pole pozisyonu onda kaldı." demişti.