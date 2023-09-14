Hamilton: "Şansım olsa, Verstappen'i de Newey'i de denklemden çıkarmazdım!"

Mercedes, 2022 sezonu itibariyle getirilen kural değişikliklerinden beri şampiyonluk mücadelesi veremiyor. Bunun yanı sıra Mercedes'in 8 yıl süren hakimiyetinin ardından artık gridde baskın bir Red Bull görüyoruz.

Bu durum sık sık sekiz Dünya Şampiyonluğu'nu hedefleyen Hamilton'ın takımda mutlu olmadığına yönelik iddialara sebep olsa da, Mercedes pilotu insanların yalnızca 'rekabetçi olduğu dönemi' hatırladıklarını söylüyor.

Hamilton, "İnsanlar yalnızca rekabetçi olduğumuz 7-8 yıllık süreci hatırlıyor."

"McLaren'de oldukça zor araçlara sahip olduğum ondan önceki yılları unutuyorlar. Yani daha önce geçen yıl ve bu yıl gibi yıllar geçirdim."

"Ve elbette, bizim yaşadığımız gibi bir zorlukla karşılaştığınızda; sorunsuz geçen yıllarınıza kıyasla çok daha fazla şey öğreniyorsunuz." dedi.

Ekip olarak önceki yıllara göre daha fazla çalışıp çalışmadıkları sorulduğunda Hamilton, "Araca geçen yılki kadar aşırı bir vakit ayırmamız gerekmiyor."

"Bu yıl ayarlar konusunda daha tutarlı olmayı başardık. Ancak yine de bu dizginlemesi kolay bir araç değil."

"Sürekli öğreniyoruz ve pilotlar cephesinde de daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bence her yıl zamanınızı ve enerjinizi daha verimli kullanmayı öğreniyorsunuz."

"Yıl sonunda Bono [Peter Bonnington], ben ve [Andrew] Shovlin işe yarayan ve yaramayan şeylerin bir listesini çıkarıyoruz."

"Geçtiğimiz yıl iletişimimizin büyük ölçüde geliştiğini düşünüyorum. İnsanların oturup 'Evet, yanlış kararlar aldık' diyebilmeleri hepimiz için gerçekten ilginç bir süreç oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bence bu son iki yıl, altyapı içinde büyüyen bir deneyim oldu. Ve evet, sanırım sadece oraya ulaşma isteğiyle buna daha da fazla zaman ayırmak zorunda kaldım. Ama bunu umursamıyorum. Çünkü kaybetmeyi sevmiyoruz ve yaptığımız işi seviyoruz. Bu yüzden bundan keyif alıyorum." yanıtını verdi.

F1, bu hafta sonu yenilenen Singapur pistinde yarışacak.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, Singapur'da podyum mücadelesi vermelerini umuyor ve yeni pist düzeninin turları daha kolay hale getireceğini düşünüyor.

Hamilton, "Geçen yıl nispeten rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum, ama o kadar da harika bir yarış geçirmedik. Ancak geçen yılki aracımız göz önüne alındığında, araç geçen yıldan bu yana oldukça ilerleme kaydetti."

"Umarım ön tarafa biraz daha yakın olabiliriz. Podyum için mücadele edebileceğimizi umuyorum."

"Pist düzeninin ne kadar fark yaratacağını görmek için piste çıkana kadar bekleyeceğim, ama turları daha kolay hale getireceği kesin. Red Bull'un önde olabileceği daha az viraj olacak! Ayrıca belki de bu düzen potansiyel olarak geçiş için daha fazla fırsat yaratabilir."

"Ama kimsenin yeni düzlükte çok avantajlı olacağını sanmıyorum çünkü çok kısa bir düzlük. Belki Ferrari'ler ya da Red Bull'lar düzlükte hızlı olabilir. Genelde olarak bizim aracımızın öne çıkabileceği bir yer yok." dedi.