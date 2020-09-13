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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Hamilton: "Sanki bir günde üç tane yarışa çıkmış gibiydim"

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Hamilton: "Sanki bir günde üç tane yarışa çıkmış gibiydim"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Toskana Grand Prix'sinde çıkan iki kırmızı bayrak sebebiyle kendini bir günde üç tane Formula 1 yarışına çıkmış gibi hissettiğini söyledi.

Toplam bir güvenlik aracı, iki tane de kırmızı bayrak periyodunun yaşandığı Toskana GP'sinde sadece 12 araç yarışı tamamlayabildi. 

Yarışa lider başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk düzlükte takım arkadaşı Valtteri Bottas'a geçilerek ilk turda liderliği kaybetmiş olsa da, giren güvenlik aracı sonrasında yaşanan ikinci güvenlik aracı ve gelen kırmızı bayrak sonrasındaki startta liderliği aldı ve yarışı kazandı.

Çıkan iki kırmızı bayraktan sonra yarış, durarak kalkışla başlatıldı ve pilotlar bir günde üç kere start almış oldu. 

Yarış sonrasında bu konuya değinen Hamilton, bir günde üç kez yarışa çıkmış hissiyatına kapıldığını söyledi ve ekledi: "Gerçekten inanılmaz zor bir yarıştı. Zor kalkış ile beraber bu pist gerçekten inanılmaz. Ve tabii ki de sıcaklık da çok fazla yüksekti."

"Tüm hafta sonu boyunca hızlı olan Valtteri'yi arkamda tutmak kolay değildi, en başta da onun arkasındaydım zaten. Tüm bu startlarda gereken konsantrasyonu yakalamam gerçekten çok ama çok zordu."

Kendisini zorlayan bir diğer şeyin ne olduğu sorusuna ise Lewis Hamilton şu yanıtı verdi: "Sanırım sadece o startlar olmalı."

"İlk stintte lastiklerimi yönetmekte çok zorlandım ve pite girme ihtiyacı hissetmedim, ancak takım Valtteri'nin problem yaşaması sebebiyle endişelendi. Daha sonrasında da bir sonraki turlarda her şey yerine oturdu."

"Son startta ise kullanılmış olan yumuşak lastiği kullandık ve ne kadar gideceğini bilmezken, Valtteri bir anda arkamda belirdi. Daha sonrasında Danny'yi [Ricciardo] geçtiğinin farkına vardım, onun çok hızlı bir şekilde geldiğini görünce lastiklerimi korumam gerekti."

"Bir anda aramızdaki farkı kapattı, bu yüzden onunla bir saniye üzerindeki farkı korumak önemliydi çünkü 1000 metre uzunluğunda bir ana düzlük var, onun DRS'yi kullanmasını istemedim."

"Kalbim çok hızlı atıyor, burada olmak ve 90. yarış galibiyetini almak inanılmaz, ancak Breonna Taylor için adalet istiyoruz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Efe Kahya

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