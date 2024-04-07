Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"

Lewis Hamilton, Japonya Grand Prix'si startında Charles Leclerc ile ufak temasının aracına hasar verdiğini açıklarken; yarışın kendisi için büyük bir mücadele olduğunu ekledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sam Bloxham / Motorsport Images

Japonya Grand Prix'si startı, ilk turdaki Albon-Ricciardo temasından dolayı çıkan kırmızı bayraklarla sekteye uğradı.

Mercedes, kırmızı bayrak esnasında her iki araca da sert lastik taktı. Bu da daha yumuşak hamura sahip rakiplerinin Mercedes pilotlarına kolayca atak yapmasını sağladı. 

Hamilton, 7. sıradan start aldığı yarışı 9. sırada noktalayarak 2 sıra gerilemiş oldu.

Farklı bir strateji izlenmesi durumunda neler olabileceği sorulduğunda yedi kez Dünya Şampiyonu, şunları söyledi: "Sanırım hiçbir şey olmazdı."

"Başlangıçta orta lastiği taksak bile sonradan kullanmamız gereken iki korkunç sert lastik olacaktı."

"Bugün benim için gerçek bir meydan okuma oldu. Sanırım startta Charles dışarıdan geldiğinde araca biraz hasar aldım. İlk stintte büyük bir önden kayma yaşadığımda ve aracı hiçbir virajda döndüremediğimde, takıma George'un öne geçip geçmemesi gerektiğini sordum." 

"Dediğim gibi, sert lastik oldukça kötüydü ama orta lastik daha iyiydi. Bu yüzden iki orta lastik kullanmamız gerekirdi ama genel olarak araç bugün oldukça kötüydü."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Sonraki haber Russell - Piastri olayına da ceza çıkmadı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"

Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"

Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"
Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"
Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Formula 1
Japonya GP
Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Son Haberler

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

F1 Formula 1
Japonya GP
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye