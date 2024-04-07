Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"

Japonya Grand Prix'si startı, ilk turdaki Albon-Ricciardo temasından dolayı çıkan kırmızı bayraklarla sekteye uğradı.

Mercedes, kırmızı bayrak esnasında her iki araca da sert lastik taktı. Bu da daha yumuşak hamura sahip rakiplerinin Mercedes pilotlarına kolayca atak yapmasını sağladı.

Hamilton, 7. sıradan start aldığı yarışı 9. sırada noktalayarak 2 sıra gerilemiş oldu.

Farklı bir strateji izlenmesi durumunda neler olabileceği sorulduğunda yedi kez Dünya Şampiyonu, şunları söyledi: "Sanırım hiçbir şey olmazdı."

"Başlangıçta orta lastiği taksak bile sonradan kullanmamız gereken iki korkunç sert lastik olacaktı."

"Bugün benim için gerçek bir meydan okuma oldu. Sanırım startta Charles dışarıdan geldiğinde araca biraz hasar aldım. İlk stintte büyük bir önden kayma yaşadığımda ve aracı hiçbir virajda döndüremediğimde, takıma George'un öne geçip geçmemesi gerektiğini sordum."

"Dediğim gibi, sert lastik oldukça kötüydü ama orta lastik daha iyiydi. Bu yüzden iki orta lastik kullanmamız gerekirdi ama genel olarak araç bugün oldukça kötüydü."