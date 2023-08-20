Hamilton: "Şampiyonun son yarışta belirlenmesi olabilecek en iyi şey"

Formula 1'de 2000'lerin başından bu yana çeşitli dominasyonlar yaşanıyor ve bunlardan sonuncusu Red Bull'a ait.

Avusturyalı ekip, son 1.5 yıldır pek çok yarış kazandı ve arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

2014-20 yılları arasında altı şampiyonluk alan Hamilton, Verstappen'in son yıllarda elde ettiği tüm başarıları hak ettiğinden şüphe duymuyor, ancak 2021 gibi şampiyonun son yarışta belirlendiği sezonlar istiyor.

Britanyalı pilot, şampiyonun son yarışta belirlenmesinin Formula 1 için harika olacağını söylüyor.

Hamilton, Channel 4'e verdiği röportajda, "Max ve ekibi inanılmaz bir iş çıkardı. Dolayısıyla tüm bu başarıları hak ediyorlar."

"Buradaki mesela, benim ya da Schumacher'in döneminin tekrar yaşanmaması."

"Dünya Şampiyonluğu için daha yakın bir savaş verebilmek adına gelişmeye devam etmeliyiz."

"Şampiyonun son yarışta belli olması başınıza gelebilecek en iyi şeydir. Bu inanılmaz ve ne kadar çok takım orada olursa o kadar iyi olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton, Mercedes'in geri döneceğinden şüphe duymuyor ancak 2023'ten ziyade 2024'e odaklanıyor.

"2022'nin sonunda iyi yarışlar çıkardık ama 2023'e yine kötü başladık."

"Araç gittikçe daha iyi hale geliyor ve 2022'de olduğu gibi sezon sonuna kadar çalışırsak... Bu bir yandan iyi olabilir fakat diğer yandan bazı takımların zaten gelecek yılın aracı üzerinde çalıştığını biliyoruz."

"Şahsen 2023'te hangi pozisyonda olacağımı umursamıyorum. Sadece takıma gelişim konusunda mümkün olduğunca yardımcı olmak istiyorum, ki gelecek yıl ilk testte ve ilk yarışta dalgalanma olmayan, gerekli yere basma gücüne ve hıza sahip bir araç ile başlayabilelim..."

"O zaman herkesle mücadele edebiliriz. Benim hayalim bu."