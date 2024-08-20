Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"

Lewis Hamilton, Formula 1 2024 şampiyonasının ikinci yarısının, birçok takımın galibiyet için mücadele etmesiyle birlikte çok daha heyecan verici geçeceğini düşünüyor.



Bu sezon Red Bull'un 2023'teki dominant performansının sonra ermesinin ardından, 2024 sezonunda dört farklı takım ve 7 farklı pilot yarış kazanmış oldu.



İngiltere Grand Prix'sini kazanarak 2021'den bu yana ilk galibiyetini elde eden yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, zorlu geçen yarışların ardından yeniden zirveye çıkmayı başardı.



Hamilton, Belçika Grand Prix'sini de kazanarak son üç yarışın ikisinde podyumun en üst basamağında yer almış oldu.



Ferrari, McLaren, Mercedes ve Red Bull'un 2024 sezonunda yarış kazanan takımlar arasında yer alması, Formula 1'in ne kadar rekabetçi bir hale geldiğini gösterirken, Lewis Hamilton'a göre sezonun ikinci yarısında bizleri daha da heyecanlı bir mücadele bekliyor

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

"Bu kadar yakın araçlar ve pilotlar görmek spor için gerçekten harika."



"Günümüz pilot kadrosu gerçekten seçkin ve olağanüstü."



"Sezonun başında McLaren veya Red Bull ile rekabet etmeyi beklemiyorduk ama şimdi onlarla benzer durumdayız."



"Bu yüzden sezonun ikinci yarısının inanılmaz geçeceğine eminim."



"Mevcut performansımızı devam ettirebilirsek sezonun geri kalanı için umutluyum."



"Ancak herhangi şampiyonluk mücadelesi beklentisi içinde değilim çünkü bu çok yüksek bir beklenti olurdu."