Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz"

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Hamilton, belki de Mercedes kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçiriyor. 7 kez dünya şampiyonu, dün gerçekleştirilen sıralama seansında kırmızı bayrakların zamanlamasından olumsuz bir şekilde etkilenmişti ve 13. olabilmişti.

Hamilton, sprint yarışta ise bir sıra geriledi ve 14. sırada finiş gördü. Dalgalanma ve lastik ısıtma sorunları yaşayan W13'ü süren Hamilton, şunları söyledi: "Arka planda çok çalışılıyor ama durum böyle. Elimizde bu var. Bu sene regülasyonları doğru yorumlayamadık ve herkes bu durumu düzeltmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

"Bu takım, uzunca yıllar kötü zamanlardan geçti. Birlikte çalıştığım insanların çoğu 20 senedir bu takımdalar yani kötü zamanlar gördüler. 2013 de en iyi yıllardan biri değildi ama sonrasında güzel yıllar geçirdik."

"Takım olarak bir arada kalıyoruz ve herkesi motive etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki durum bu ama herkes başını öne eğdi ve herkes çalışabildiği kadar sıkı çalışıyor"

"Açık bir şekilde görülebildiği üzere şampiyonluk için savaşmıyoruz fakat aracı anlamak ve yıl içerisinde gelişmek için savaşıyoruz. Şu an için umabildiğimiz tek şey de bu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images