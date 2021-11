Hamilton, şampiyonluğu Senna/Prost gibi değil, "doğru şekilde" kazanmak istiyor

Hamilton, kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu almayı ve bu alanda rekor kırmayı hedeflediği 2021 sezonunun son beş yarışına, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 12 puan ardında giriyor.

Hamilton ve şampiyonadaki ana rakibi Verstappen, birisi Silverstone diğeri ise Monza olmak üzere iki kez temas yaşadılar ve belki de son 10 yıllık dönemin en yoğun şampiyonluk savaşını veriyorlar.

1989 ve 1990 yıllarında, Ayrton Senna ve Alain Prost arasında oldukça sert mücadeleler, hatta temaslar vardı. Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadelenin de bu yönde gelişeceğine dair görüşler var.

Geçtiğimiz hafta sonu Daily Mail'e konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton veya Verstappen'in Abu Dhabi'de birbirleriyle savaştıkları taktirde, öndeki ismin Senna/Prost yıllarında olanla aynı şeyi yapacağını söyleyerek, aralarında temas yaşanmasının beklediğini belirtmişti. Yine de Wolff, Hamilton'a birine çarpma talimatını kesinlikle vermeyeceğini ekledi.

Perşembe günü Meksika'da düzenlenen FIA basın toplantısının konularından birisi de buydu.

Hamilton, sezonun Senna/Prost tarzı bir olayla bitip bitmeyeceği sorulduğunda, bu düşünceyi reddetti ve şampiyonluğu doğru şekilde kazanmak istediğini belirtti.

Hamilton, ”Doğrusu, Toto'nun söylediği şeyleri okumadım, ancak bunun bu şekilde olacağını ima ettiğinden şüpheliyim."

"Biz, hiçbir şampiyonluğu bu şekilde kazanmadık. Şahsen hiç bu şekilde şampiyonluk kazanmadım ve asla kazanmak da istemeyiz. Yani kendi bakış açım ve kendi perspektifim bu şekilde."

“Ben şampiyonlukları doğru şekilde kazanmak için buradayım, ki bu da tamamen beceri, kararlılık ve sıkı çalışma ile ilgili bir durum."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, make contact on the opening lap at Imola

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images