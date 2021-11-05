Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Puan farkı açılsa bile Hamilton'la olan yaklaşımım değişmeyecek" Sonraki / Leclerc: "Monako'daki aero paketinin iyi çalışması, Mexico City yarışı için iyiye işaret"
Formula 1 Haberler

Hamilton, şampiyonluğu Senna/Prost gibi değil, "doğru şekilde" kazanmak istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, sonunda kazansın ya da kaybetsin, Max Verstappen'le şampiyonluk savaşının doğru şekilde gerçekleşmesini ve aralarındaki savaşlarda Senna/Prost tarzı olaylar olmamasını istiyor.

Hamilton, şampiyonluğu Senna/Prost gibi değil, "doğru şekilde" kazanmak istiyor

Hamilton, kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu almayı ve bu alanda rekor kırmayı hedeflediği 2021 sezonunun son beş yarışına, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 12 puan ardında giriyor.

Hamilton ve şampiyonadaki ana rakibi Verstappen, birisi Silverstone diğeri ise Monza olmak üzere iki kez temas yaşadılar ve belki de son 10 yıllık dönemin en yoğun şampiyonluk savaşını veriyorlar.

1989 ve 1990 yıllarında, Ayrton Senna ve Alain Prost arasında oldukça sert mücadeleler, hatta temaslar vardı. Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadelenin de bu yönde gelişeceğine dair görüşler var.

Geçtiğimiz hafta sonu Daily Mail'e konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton veya Verstappen'in Abu Dhabi'de birbirleriyle savaştıkları taktirde, öndeki ismin Senna/Prost yıllarında olanla aynı şeyi yapacağını söyleyerek, aralarında temas yaşanmasının beklediğini belirtmişti. Yine de Wolff, Hamilton'a birine çarpma talimatını kesinlikle vermeyeceğini ekledi.

Perşembe günü Meksika'da düzenlenen FIA basın toplantısının konularından birisi de buydu. 

Hamilton, sezonun Senna/Prost tarzı bir olayla bitip bitmeyeceği sorulduğunda, bu düşünceyi reddetti ve şampiyonluğu doğru şekilde kazanmak istediğini belirtti.

Hamilton, ”Doğrusu, Toto'nun söylediği şeyleri okumadım, ancak bunun bu şekilde olacağını ima ettiğinden şüpheliyim."

"Biz, hiçbir şampiyonluğu bu şekilde kazanmadık. Şahsen hiç bu şekilde şampiyonluk kazanmadım ve asla kazanmak da istemeyiz. Yani kendi bakış açım ve kendi perspektifim bu şekilde."

“Ben şampiyonlukları doğru şekilde kazanmak için buradayım, ki bu da tamamen beceri, kararlılık ve sıkı çalışma ile ilgili bir durum."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, make contact on the opening lap at Imola

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, make contact on the opening lap at Imola

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'le tüm yıl boyunca sert mücadelelere giriştiklerini söyleyen Hamilton, bunun uzun süredir verilen en heyecanlı şampiyonluk savaşı olduğuna dikkat çekti ve aralarındaki savaşı, kalan yarışların tamamında "temiz şekilde tutmak" istediğini belirtti.

Hamilton, ”Geçmişte şampiyonluklarımı nasıl kazandığımı biliyorsunuz."

"Ben her zaman doğru şekilde kazanmak istiyorum ve eğer onu kaybedecekseniz de, doğru şekilde kaybetmelisiniz, onurlu ve bunun için her şeyinizi verdiğinizi, işleri doğru şekilde yaptığınızı ve mümkün olduğunca çok çalıştığını bilerek kaybetmelisiniz."

“Yapabileceğiniz tek şey her şeyinizi vermek ve takımınızla birlikte mümkün olduğunca çok çalışmak. Eğer mümkün değilse de, o zaman başka bir gün, yeni bir savaş için hayatta kalmalısınız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Puan farkı açılsa bile Hamilton'la olan yaklaşımım değişmeyecek"
Önceki haber

Verstappen: "Puan farkı açılsa bile Hamilton'la olan yaklaşımım değişmeyecek"
Sonraki haber

Leclerc: "Monako'daki aero paketinin iyi çalışması, Mexico City yarışı için iyiye işaret"

Leclerc: "Monako'daki aero paketinin iyi çalışması, Mexico City yarışı için iyiye işaret"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor" Meksika GP
Formula 1

Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor"

Britanyalı genç star Bearman, Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı
Formula 1

Britanyalı genç star Bearman, Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı

Wolff henüz Mercedes pilotlarıyla takım emri konusunu görüşmemiş Meksika GP
Formula 1

Wolff henüz Mercedes pilotlarıyla takım emri konusunu görüşmemiş

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Elimizdeki her şeyi ortaya koyuyoruz" Meksika GP
Formula 1

Hamilton: "Elimizdeki her şeyi ortaya koyuyoruz"

Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek Meksika GP
Formula 1

Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek

Red Bull, yıl bitmeden Hamilton'ın bir grid cezası daha almasını umuyor Meksika GP
Formula 1

Red Bull, yıl bitmeden Hamilton'ın bir grid cezası daha almasını umuyor

Son Haberler

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı
Formula 1 Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.