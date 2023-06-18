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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hamilton: "Şampiyonlarla birlikte podyumda olmak büyük onur"

Lewis Hamilton, Aston Martin'in son güncellemeleriyle yeniden öne geçtiğini ancak Kanada GP'de gösterdikleri performanstan mutlu olduğunu, ayrıca podyumda iki şampiyon pilotla birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Monako GP'ye sidepod bölgesinde büyük değişiklikle gelen Mercedes, İspanya GP'de aldığı iki podyumla cesaretlenmişti. Mercedes'in duble yaptığı yarışta Aston Martin ise şaşırtıcı bir şekilde zayıf kalmıştı.

Sezon başından beri büyük güncellemeler getirmeyen Aston Martin,sidepod ve taban bölgesinde yaptığı değişiklikleri, Kanada'da aracına taktı ve güncellemelerle birlikte Aston Martin yeniden güçlendi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Fernando Alonso, yarışın başında Lewis Hamilton'ın gerisine düşse de yarış içerisinde yeniden geçmeyi ve fark açmayı başardı. Alonso yarışı ikinci sırada tamamlarken Hamilton 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışın hemen ardından konuşan Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için harika bir hafta sonuydu. Yavaş yavaş farkı kapattığımızı düşünüyorum. Aston'un bu hafta sonu güncellemelerle bir miktar öne geçtiğini düşünüyorum ancak biz de araca bir şeyler eklemeyi planlıyoruz. Ancak bu istikrara sahip olup Montreal'de podyuma çıkmak güzel. Burası inanılmaz bir şehir. Her sene burada, istisnasız büyük kalabalık oluyor. Buraya gelen herkese kocaman teşekkürler." dedi.

Hamilton, bugünkü podyum ile bu seneki 3., art arda ise 2. podyum sonucunu almış oldu. Hamilton, her ne kadar geride kalsa da podyumda diğer şampiyonlarla olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Hamilton, "Öncelikle, burada iki Dünya Şampiyonu'yla birlikte podyumda olmak büyük onur. Üçüncü olduğum ve bu mücadelenin içerisinde olmaya çalıştığım için gerçekten heyecanlıyım. Ancak ne yazık ki bugün gerekli performansa sahip değildik."

"Nerede zorlanıyoruz?... Bu hafta sonu, özellikle düşük hızlı virajları nedeniyle bu pistin en güçlü pistimiz olmasını beklemiyorduk. Fernando ve Max'e karşı gerçekten, neredeyse tüm virajlardan çıkışta kaybediyordum. Aracın arkasına daha fazla yere basma gücü ve biraz daha fazla verimlilik eklemek için çok çalışmamız lazım. Ancak farkı kapatıyoruz ve dediğim gibi, bir noktada yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak Max biraz ileride. Bugün performansımız biraz daha yakındı. Doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

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