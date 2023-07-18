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Hamilton: "Şampiyonayı nerede bitireceğim umurumda değil"

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu yılı hangi noktada bitireceğini pek umursamadığını söyledi.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton yirmi aydır Formula 1'de yarış kazanamıyor. 103. galibiyetini 2021'de Suudi Arabistan'da alan Mercedes pilotu, o günden bu yana hiç podyumun en üst basamağında yer alamadı.

Bu yıl dört kez podyuma çıkan Hamilton, Kanada ve İngiltere'de üçüncü, Avustralya ve İspanya'da ise ikinci oldu.

Şu anda şampiyonada dördüncü sırada, ancak Channel 4'e verdiği bir röportajda çok endişeli olmadığını söyledi.

Hamilton, "Bu pek umurumda değil."

"Bu yıl şampiyonayı nerede bitireceğim konusunda hiçbir endişem yok. Önemsediğim tek şey, bizi gelecek için daha iyi bir konuma getirmek adına takıma yeterli bilgiyi vermek."

"2024'teki ilk testten itibaren rekabetçi olmamız gerekiyor."

"Hayalim, zıplayan bir araç yerine yeterli yere basma gücüne sahip olan ve diğerlerine ayak uyduran bir araca sahip olmak."

"2022'de ne kadar zor bir yıl geçirdiğimizi kelimelerle anlatmak zor. Takım yıl boyunca arayı kapatmak için çok çalıştı ve yıl sonunda Brezilya'da güçlü bir yarış çıkardık."

"Sonrasında, bu yılın başında tekrar geriye düştük... Şimdi tekrar olumlu işaretler var, önemli bir ilerleme kaydediyoruz ama nereye varacağımızı tahmin etmek kolay değil." dedi.

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Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?

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