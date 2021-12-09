Hamilton, kazanan pilotun "doğru şekilde kazanmasını" istiyor

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, bu hafta sonu Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek olan sezon finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında yan yana yer aldı.

İkili, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Suudi Arabistan Grand Prix'sinde tartışmalı bir mücadeleye girmişti ve bu mücadeleyi kazanan Hamilton, şampiyonadaki puanları eşitlemişti. Şampiyon olabilmek için iki pilotun da rakibinin önünde finiş görmesi gerekiyor. İki pilot da puan alamaz ise daha çok galibiyeti olan Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanacak.

Abu Dhabi GP öncesinde, odak noktalarından biri de ikilinin bu hafta sonu yeniden temas yaşayıp yaşamayacağıydı. Suudi Arabistan GP'de yaşananların sonrasında ikilinin son yarışta da pist üstünde bir araya gelebileceği düşünceleri artmaya başlamıştı.

Şampiyona direktörü Michael Masi, her hafta sonu öncesinde düzenli olarak gönderdiği etkinlik notlarında, sportif kurallara uymayan davranışlarına puan silme cezası verilebileceği konusunda takımları ve pilotları uyarmıştı.

Şampiyonluğu kazanma şansı bulunan iki pilot da bu olasılık üzerinde pek durmadılar.

Son 3 yarışın galibi Hamilton, kazanın kişinin "doğru şekilde kazanmasını" istediğini belirtti.

"Hafta sonuna yaklaşırken, enerjimi bu tarz şeylere harcamıyorum. Günün sonunda, burada yarışan herkesin buraya kazanmak için geldiğini düşünüyorum ve herkesin doğru yolla kazanmak istediğine inanmak istiyorum."

"Ben, iyi bir yarış için buradayım. Takım olarak pozitif bir şekilde buraya geliyoruz. Araç iyi bir noktada."

"Onlar geçen sene burada kazandılar. Yani bu hafta sonu güçlü olacakları konusunda şüphe yok. Ancak bence biz de onları fazlasıyla yakaladık. Bence bu hafta sonu güçlü olabiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes, hits Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen ise şampiyonun belli olacağı Abu Dhabi GP'de "tartışmalı kararlardan" uzak durmak istiyor.

"Bence sezon içerisinde belki de biraz tartışmaya neden olan şeyler yaşandı. Olan oldu, bunun hakkında bir şey yapamazsınız."

"Bence bu hafta sonu olumlu şeylere odaklanmalıyız ve sadece pist üstünde aksiyon istiyoruz. Açık bir şekilde, iki taraf da kazanmak istiyor ve her şey bununla alakalı olmalı, tartışmalı kararlarla alakalı değil."