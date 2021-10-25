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Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, şu anda şampiyonada geride olsa bile buna odaklanmadığını söyledi.

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Lewis Hamilton, Türkiye'de motor cezasının ardından damalı bayrağı beşinci sırada görmüş ve podyuma çıkmayı başaramamıştı. O yarışla beraber şampiyona liderliğini Max Verstappen aldı.

Amerika'da ise Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı, İngiliz pilotun baskısına rağmen kazandı ve bitime beş yarış kala şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Kalan yarışlarda mücadelenin dozunun daha da artacağı düşünülüyor ve Hamilton, şu anda her ne kadar Verstappen üstünlüğü bulunsa da, şampiyonadaki duruma odaklanmadığını belirtiyor.

Hamilton “Şu anda pilotlar şampiyonasındaki durumu düşünmüyorum."

"Yarışımdan son derece memnunum ve günümüze odaklanmaya çalışıyorum. Maalesef Austin'de galibiyet için yeterince hızlı değildik ama adım adım ilerliyoruz."

"Austin ve Mexico City'deki pistlerin Red Bull'a uygun pistler olduğunu biliyoruz, bu yüzden kayıpları en aza indirmeye çalışmalıyız. Bakalım daha iyi bir iş çıkarabilecek miyiz?" dedi.

Hamilton, Austin'de tüm gücünü ortaya koyduğunu da ekliyor.

"Yarış oldukça ilginçti. İyi bir başlangıç ​​yaptım. Aslına bakarsak bir süredir hiç Austin'deki kadar iyi başlamamıştım, bu yüzden mutluyum."

"Orta hamurlarla attığımız ilk bölümde Max çok hızlıydı ve ardından çok erken pit stop yaptı."

"Red Bull, hafta sonu boyunca hızlıydı. Sıcak havalarda, örneğin Bahreyn'de olduğu gibi güçlü taraflarını gösterdiler."

"Şahsen elimdeki araçtan maksimumu çıkardım. Bir noktada, bir an için kazanabileceğimi düşündüm ama başaramadık."

"Dediğim gibi, Red Bull'un avantajı vardı. Araçların arkası pisti daha iyi tutuyordu ve daha az kayıyorlardı."

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